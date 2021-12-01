Президент Белоруссии признал российский статус Крыма. На полуострове ответили: ждем в гости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко признал Крым российским «де-факто и де-юре». Об этом он заявил в интервью РИА Новости .

Мы все понимали, что Крым де-факто — это российский Крым. После референдума и де-юре Крым стал российским, — сказал Лукашенко.

Глава белорусского государства также высказался по поводу своего визита на полуостров. По его словам, поездка туда вместе с Президентом России Владимиром Путиным будет означать окончательное признание Крыма российской территорией.

Мое посещение Крыма, на что имею полнейшее право, под чьим бы он там протекторатом, руководством и чей бы ни был Крым. Это и мой Крым. У нас определенная договоренность с Путиным, что мы в Крыму побудем, — сказал президент Белоруссии.

Начать свой визит Лукашенко планирует с Севастополя. Губернатор Михаил Развржаев уже заявил, что белорусского лидера всегда ждут, с удовольствием покажут ему памятные исторические места, расскажут о реализации новых масштабных проектов, пообещал выйти в море из Балаклавы или от Графской пристани. Он добавил, что в Севастополе хорошо в любое время года.

Глава Крыма Сергей Аксёнов также пригласил Лукашенко:

Крымчане будут рады видеть президента Белоруссии Александра Григорьевича Лукашенко на крымской земле. Это решение вполне соответствует духу братских отношений между нашими народами. Уверен, что президент Белоруссии по достоинству оценит и уникальную природу полуострова, и памятники истории и культуры, и крымское гостеприимство. И, конечно, этот визит откроет колоссальные возможности в плане развития отношений Белоруссии и Крыма.

В свою очередь, депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет подчеркнул, что президенту Белоруссии особенно будут рады в годовщину референдума о присоединении к России. По словам законодателя, приезд белорусского лидера на полуостров в марте 2022 года не только обрадует крымчан, но и станет мощным символическим жестом. Присутствие Лукашенко на празднике в честь возвращения полуострова в состав России научит другие страны уважению к демократическому выбору простого народа, подчеркнул депутат.

Крымчане ждут приезда президента Белоруссии в любое время и будут ему рады. Но в качестве почетного гостя ему обязательно стоит посетить полуостров и на восьмую годовщину воссоединения с Россией в марте 2022 года. Это будет символично и показательно для всего мира, как надо уважать и чтить демократический выбор крымского народа, а не наказывать санкциями и блокадами, —приводит слова Шеремета РИА Новости .

И не только Лукашенко ждут в Крыму с распростертыми объятиями, но и всем граждан Белоруссии. Тем более, что Александр Лукашенко пообещал наладить авиасообщение между Симферополем и Минском. В частности Лукашенко заявил, что у Белоруссии развязаны руки в вопросе полетов в Крым, компания «Белавиа» начнет совершать рейсы, когда это будет необходимо.

Мы полетим тогда, когда нам нужно будет. К сожалению, не через Украину. В два раза, наверное, круг или в полтора будет дальше, — отметил Лукашенко.

Он напомнил, что на полуострове расположен белорусский санаторий (вероятно, имея в виду санаторий «Белоруссия» в южнобережном Кореизе) и республика сумеет доставить туда своих граждан.