«Президент дал развернутые ответы на многие вопросы, обозначил стратегические задачи развития России», – Сергей Аксёнов

Это касается и формата, который предполагает прямое, открытое общение с гражданами и представителями СМИ на протяжении нескольких часов. И широчайшего спектра обсуждаемых тем – от ситуации на поле боя и глобальных геополитических вопросов до локальных проблем, волнующих жителей конкретных населенных пунктов, – отметил Сергей Аксёнов.

Сергей Аксёнов подчеркнул немаловажность того, что тема специальной военной операции, подвигов ее героев и поддержки участников СВО проходила через все мероприятие красной нитью.

Даже когда речь шла о сугубо мирных вещах, будь то экономика, социальная сфера, инфраструктура. Потому что судьба России решается сегодня на передовой. И люди в подавляющем большинстве это понимают, о чем говорит массовая поддержка гражданами фронта и наших воинов. В этом святом деле участвуют многие тысячи крымчан, это ключевой приоритет работы органов власти на всех уровнях. По словам Верховного Главнокомандующего, до конца года мы увидим еще больше успехов российских военных, – добавил Глава республики.

По словам Сергея Аксёнова, Владимир Путин дал исчерпывающие ответы на все вопросы, подвел итоги и обозначил стратегические задачи развития страны.

При этом Владимир Владимирович, как всегда, глубоко вникает в точечные проблемы на региональном и местном уровне, держит на личном контроле их решение. И это пример для всех руководителей. Считаю, что работа с обращениями граждан, стабильная обратная связь с людьми – прямая обязанность каждого должностного лица и один из ключевых факторов успеха, – заметил Глава Крыма.

Обобщая прошедшее мероприятие, Сергей Аксёнов резюмировал:

Президент говорил о многих вопросах, важных для миллионов людей. В их числе – ситуация с налоговой нагрузкой, а также меры поддержки семей с детьми. Владимир Владимирович подчеркнул, что все решения властей должны выстраиваться вокруг семьи. Будем работать дальше, выполнять задачи, поставленные Президентом.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым