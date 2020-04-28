Президент Нотариальной палаты Севастополя Ольга Каленкович: «Работаем в режиме «дежурных контор»

Нотариусы — из тех специалистов, чья деятельность в условиях распространения коронавирусной инфекции, не останавливается. По той простой причине, что сделать это на практике не представляется возможным.

Как в условиях пандемии работает Нотариальная палата Севастополя? На вопросы журналистов «Комсомольской правды» ответы дала Президент палаты Ольга Каленкович.

«Государство с нас спрашивает по полной!»

Ольга Николаевна, нотариальная палата Севастополя создана в 2014 году. Сегодня вы объединяете 67 нотариусов со всего города. Как Вы оцениваете в целом работу палаты? Вы, как президент, какие ставите задачи, чтобы нотариат работал без сбоев, оказывая населению качественные юридические услуги?

— Спасибо за вопрос. Прежде всего, надо понимать, что нотариальная палата представляет собой некоммерческую организацию, которая основана на обязательном членстве нотариусов на данной территории. Мы не государственная структура. Поэтому основная наша цель — именно защита интересов нотариусов. Оказание им помощи и содействия в развитии своей деятельности, профессиональной подготовки. Мы возмещаем определенные виды затрат, в том числе затраты на проведение экспертизы в случае необходимости, по делам, назначенным судом, страхуем ответственность нотариусов. Также мы проводим стажировки, совместно с территориальным органом Минюста проводим квалификационные экзамены на право заниматься нотариальной деятельностью, проводим проверки исполнения нотариусами профессиональных обязанностей и совместные с территориальным органом Минюста проверки соблюдения нотариусами правил нотариального делопроизводства — не чаще чем один раз в четыре года.

Нотариальная палата взаимодействует с государственными и иными органами и организациями. К примеру, территориальный орган Минюста имеет право в случае обращения гражданина назначить внеплановую проверку по конкретной жалобе, в этих проверках мы также принимаем участие. До этого мы могли сами инициировать проведение внеплановых проверок, но после внесения изменений Министерством юстиции в правила нотариального делопроизводства назначить внеплановую проверку имеет право только территориальный орган Минюста, но не нотариальная палата.

Иногда заявители обращаются с просьбами провести проверку деятельности нотариуса по конкретному действию, но это не входит в наши полномочия. Мы запрашиваем в этой ситуации у нотариуса необходимый пакет документов, пояснения нотариуса, анализируем, соблюден ли нотариусом порядок совершения нотариального действия, и, уже исходя из этого, предоставляем гражданину ответ. Признать неправильным совершенное нотариальное действие вправе только суд.

В работе Нотариальной палаты Севастополя есть небольшой нюанс. В отличие от нотариальных палат других субъектов РФ, мы еще ведем прием граждан по вопросам наличия/отсутствия ограничений и обременений на отчуждение объектов недвижимого имущества по, так скажем, украинскому периоду. База ограничений и обременений была восстановлена во исполнение требований 6-ФКЗ (о вхождении региона в РФ), в котором указано, что все права признаны, при этом «обременения» — это тоже право. Федеральная служба судебных приставов — наш территориальный отдел — выставляла требования всем нотариусам о предоставлении информации по неисполненным гражданами обязательствам по ипотечным договорам. Нотариусы, в силу статьи 5 Основ законодательства РФ о нотариате, обязаны отвечать на требования судебных приставов. Вся информация была им предоставлена. На сегодняшний день исполнительные производства переведены в Москву. Вся база восстановлена. В нотариальной палате проводится прием граждан, в основном по вопросам внесения сведений о погашении данных обременений через Фонд защиты вкладчиков или в судебном порядке.

«Ждем вас в масках и перчатках»

Приятно наблюдать, что вы очень оперативно отреагировали на ситуацию с коронавирусом, у вас работают дежурные нотариусы, по-прежнему вы ведете прием населения. Как в этих непростых условиях строится ваша работа?

— После того как вышел Указ Президента Российской Федерации об объявлении нерабочих дней до 30 апреля, как и все законопослушные организации, мы вынуждены были прекратить прием граждан. После того как врио губернатора Севастополя был издан указ, получив пропуска, нотариусы возобновили прием граждан. Дело в том, что существуют виды нотариальных действий, которые нужно совершать даже в период пандемии. К примеру, органы ФМС не прекратили прием граждан, в том числе иностранцев. Подача заявлений об отказе от гражданства требует обязательного нотариального засвидетельствования подписи гражданина на заявлении. Предоставление копий документов, чтобы люди могли оформлять свои права, — а это уже наша компетенция.

Далее, кому в это время могут потребоваться услуги нотариусов? Налоговые органы также продолжили работу. На предприятиях менялись директора, нужно было делать внесение изменений в записи ЕГРЮЛ в отношении данных, чтобы могла назначаться и выплачиваться заработная плата. В связи с тяжелой ситуацией для бизнеса многие ИП решили прекратить деятельность, в связи с чем необходимо удостоверять нотариально подлинность подписи лица на форме, подаваемой в налоговую инспекцию.

Теперь следующий момент. Оформление наследства. Конечно, граждане очень переживают, чтобы не пропустить шестимесячный срок для вступления в эти права. Согласно нормам Гражданского кодекса, если последний день, в который можно подать заявление о принятии или об отказе от наследства выпадает на нерабочий день, то последний день срока переносится на первый рабочий день. С учетом майских праздников первым рабочим днем после объявленных нерабочих дней будет 6 мая. Если последний день для возможности подачи заявления о принятии наследства или отказа от него попадает на период с 30 марта по 5 мая, то последний день подачи заявления будет перенесен на 6 мая. Если люди все-таки переживают и хотят подать заявление о принятии или отказе от наследства, завести наследственное дело, для этого нотариусы и приняли решение работать в режиме «дежурных нотариальных контор». При этом нотариус должен обеспечить в своем помещении условия, которые рекомендованы Роспотребнадзором и главным санитарным врачом. Нотариусы обеспечены средствами санобработки рук и помещения, масками и перчатками. Проводится периодически проветривание и уборка офисов.

Хочется обратиться к жителям и гостям города, которые здесь находятся более двух недель. Если вы обращаетесь к нотариусу, пожалуйста, приходите в маске и перчатках, соблюдайте дистанцию. Если вы себя чувствуете не очень хорошо, отложите прием. Если вы приехали в Севастополь из другого региона и еще не прошло 2 недели, тоже не надо обращаться к нотариусу, выполните требование о самоизоляции.

Да, действительно, у нас на сайте размещен список дежурных нотариальных контор. Если нотариус в сложившейся эпидемиологической обстановке готов выезжать на дом, он будет предварительно беседовать с вами, чтобы узнать суть дела, в том числе и о состоянии вашего здоровья. Если вы можете самостоятельно приехать в контору — приезжайте, но только в экстренных ситуациях. Все граждане должны соблюдать режим самоизоляции, Указы Президента РФ и губернатора города.

Предварительная запись — удобно, без очереди, минимизирует контакт с другими людьми.

Осуществляют ли нотариусы в Севастополе прием документов от граждан по предварительной записи? Если да, то как можно записаться на прием? В течение какого времени нотариус вправе удостоверить сделку и какой документ можно получить в этом случае?

— Сегодня у каждого дежурного нотариуса указано, что прием ведется по предварительной записи. Это более безопасно. Вы можете сфотографировать или отсканировать и направить нотариусу образцы документов. Если это завещание или доверенность, нужно отправить нотариусу фотографию (или скан) вашего паспорта, первой странички и прописки, паспорта человека, на чье имя составляется доверенность или завещание. И указать, какие полномочия вы хотите включить. Нотариус подготовит проект документа и назначит вам время приема, чтобы минимизировать контакт клиента с другим клиентом и с работниками нотариальной конторы. Это очень удобно.

Если это договор, то, кроме документов, удостоверяющих личность, и СНИЛСов, необходимо приложить копии правоустанавливающих документов. Нотариус делает все необходимые запросы, проводит проверки и назначит день приема для удостоверения договора.

Если у вас право собственности уже внесено в Российский реестр недвижимости как ранее возникшее (само право, а не просто получен кадастровый номер) — это минимизирует и пакет документов для предоставления нотариусу, и временной период до удостоверения договора. В этом случае у вас должно быть либо свидетельство, выданное Севреестром , либо выписка из ЕГРН, где вы записаны хозяином квартиры или дома. Если право не внесено, необходимо получить ответ из БТИ на запрос нотариуса, что усложняет процедуру. Сегодня выработан механизм получения нотариусами ответов из БТИ путем электронного взаимодействия ввиду отсутствия приема граждан.

Нотариальная палата достигла договоренности с руководством ЕИРЦ, так как они также закрыты на прием граждан, а нотариусу для удостоверения договора необходимо установить круг прописанных лиц в отчуждаемой квартире/доме. Для этого нужно, чтобы дом стоял на учете в этом ЕИРЦ. Если же дом не состоит у них на учете (например, создан свой ОК ЖСК), справку нужно получить самостоятельно. Срок действия этой справки — 7 дней.

На саму сделку необходимо будет принести оригиналы всех документов.

Нужно, чтобы не было задолженности?

— Для нотариуса наличие задолженности по коммунальным платежам не является препятствием для удостоверения договора. Это нужно второй стороне (покупателю). Информации о наличии задолженности в справке о прописанных лицах не будет. Вопросы коммунальных платежей люди решают самостоятельно. Нотариус это не проверяет. Наличие задолженности и порядок ее погашения нотариус в договоре прописывает по заверению сторон.

Выписки из ЕГРН и иную необходимую информацию нотариус заказывает самостоятельно, Севреестр работает также в дежурном режиме. Срок получения выписки — один рабочий день, но если реестр работает. Система федеральная, работает на сегодняшний день в штатном режиме.

Само удостоверение договора занимает, как правило, час, а вот подготовка (проведение проверок) — при условии, что работают все электронные системы, — от двух дней. Ответ БТИ выполняется до 5 рабочих дней (для договора) и 14 (для оформления наследства). Если необходим дополнительный запрос в зависимости от конкретной ситуации — время увеличивается на получение ответа на него.

Что такое цессия?

Оформляет ли нотариус переуступку квартиры (цессию), и если да, то на каких условиях?

— Что такое цессия? Это уступка права требования по обязательству. Если стороны обращаются по вопросу удостоверения договора цессии, нотариус его удостоверяет как любую другую сделку. Данный договор не подпадает по Гражданскому кодексу в перечень договоров, требующих обязательной нотариальной формы. Поэтому этот договор можно заключить и в простой письменной форме.

Я так понимаю, речь об уступке права требования по договору долевого участия в строительстве. Это не касается самой квартиры, так как квартиры еще нет, дом еще, как правило, не сдан в эксплуатацию, это еще просто участие в строительстве и переуступка этого права. Нельзя сказать: «Я покупаю квартиру». Переуступается право требования по обязательству, приобретая это право, вы также вносите взносы, предусмотренные заключенным с застройщиком договором. Когда дом сдадут в эксплуатацию, а вы выполните все свои обязательства, уже на вас будет оформлен пакет документов, и только после этого пройдет регистрация права собственности на ваше имя как на собственника именно квартиры. Нотариусы такие договоры удостоверяют, но крайне редко, в любой строительной компании есть свой юротдел, они подготавливают такие договоры самостоятельно, если только вы не настаиваете на нотариальном удостоверении договора. Исключение составляет, если собственниками будущей квартиры хотят стать и муж и жена одновременно на праве именно долевой собственности (например, по ½ доле). В этой ситуации необходимо удостоверить нотариально брачный договор. Потому что супруги не могут находиться в долевой собственности без заключения брачного договора, так как для супругов законодательством установлена только совместная форма собственности. В этой ситуации нотариально удостоверяется либо брачный договор, либо и брачный, и договор цессии. У сторон есть право выбора.

Как наказать виртуального обидчика?

Очень много сегодня правонарушений, связанных с соцсетями, — оскорбления, буллинг. Мало кто знает о том, что вы можете помочь человеку в такой ситуации. Он может принести скриншоты вам. Много таких случаев у вас?

— Это называется обеспечение доказательств. Это нотариальное действие существует давно. Мы можем обеспечивать доказательство в любой момент при обращении гражданина. Так, ранее по законодательству оно судом могло быть принято, только если было получено до судебного процесса. Сейчас внесли изменения, обеспечить доказательство можно в любой момент. Нам не нужно приносить скриншоты. Нотариус сам со своего компьютера делает все необходимые действия, в том числе и скриншоты. Если это смс — приносите телефон. Нотариус проводит необходимые регистрационные действия и в результате выдаст вам протокол. Нотариус даже может выйти на место, если, например, в торговом зале размещена какая-то информация, нарушающая авторское право. Проводит фотофиксацию нарушения, которую прикрепляет к протоколу. Если размещена недостоверная, порочащая вас информация, если невозможно реализовать свое право, например на участие в торгах, из-за того, что страница регистрации на сайте не работает, и т. п., нужно обращаться к нотариусу для фиксирования и если вы решили обратиться в суд для защиты своего нарушенного права. Стоимость такого нотариального действия — от 10 тысяч рублей. В чем плюс. Это будет действительно подтверждение оскорбления или нарушения ваших авторских и иных прав, даже если информация в дальнейшем будет удалена. Нотариус выдает вам квитанцию о стоимости услуг. При вынесении решения в вашу пользу суд также рассмотрит данный вопрос, эти расходы взыщут с виновной стороны.

— Особенно это важно сегодня родителям, если ребенок подвергается травле. Я думаю, таких дел сегодня становится больше. У людей растет правовая грамотность.

— Данное действие становится более востребованным, что подтверждает ваше мнение. Обращаю внимание, вы не должны обратиться к нотариусу уже с распечатанными вами скриншотами интернетстраницы. Вы должны успеть обратиться к нотариусу, пока ее не удалили. Нотариус сам обеспечит доказательства.

Источник: Газета «Комсомольская правда. Севастополь»