Президент Нотариальной палаты Севастополя: межевание земель, имущество на новых территориях и долги по наследству﻿

На вопросы слушателей передачи «Юридическая среда» на радио «КП-Севастополь» ответила президент Нотариальной палаты Севастополя Ольга Каленкович.

— Какие изменения вступили в силу в сфере оборота земельных участков?

— С марта нельзя произвести отчуждение земельного участка, если он не отмежеван и не определены его границы. Поэтому, если кто-то еще не делал межевание и собирается произвести отчуждение земельного участка, ему придется эти работы выполнить в экстренном порядке. Если вы наследуете земельный участок, не имеющий установленных границ, рекомендую наследникам заранее обратиться к кадастровым инженерам, получить диск с межевым планом, и подать этот диск нотариусу вместе с заявлением о выдаче свидетельства о праве на наследство. Если такого межевого плана не будет, нотариус не сможет отказать вам в выдаче свидетельства о праве на наследство и передаст документы на государственную регистрацию права собственности, но получить в собственность земельный участок вы не сможете до тех пор, пока не сделаете межевые работы. В таком случае вам придется дополнительные документы подавать самостоятельно через МФЦ. Поэтому, если не хотите делать двойную работу, сразу приносите нотариусу диск с межевым планом. Нотариус передаст документы на регистрацию права собственности вместе с данными диска.

— В 2000 году, еще при Украине, бабушка оставила завещание. После переезда в другой регион оно было потеряно. Можно ли получить дубликат этого документа и кто сможет его запросить?

— Если завещание удостоверено нотариусом Крыма или Севастополя, наследнику, на чье имя оно составлено, нужно обратиться к нотариусу, который оформил завещание, либо к тому нотариусу, которому передан архив нотариуса, удостоверившего завещание — в случае, если он не работает, и запрашивает дубликат. Если речь про Запорожскую и Луганскую области, ДНР или ЛНР, то получение дубликата возможно, если сохранились архивы. Документ выдадут только тому лицу, в отношении которого составлялось завещание.

— У моего мужа умер отец в городе Запорожье. Там же составлено завещание в пользу моего мужа. Но поскольку началась СВО, он вовремя не смог поехать туда и все оформить. Прошло уже три года, мы переживаем, что пропустим сроки. Я пыталась узнать у юриста, куда нам обратиться, чтобы не потерять право на наследство. Но мне сказали ждать, пока территорию полностью не освободят. Подскажите, что надо сделать, чтобы мой муж не остался без наследства.

— Конечно, за эти три года ваш супруг должен был обратиться к любому нотариусу Запорожья и завести наследственное дело. Но если на момент смерти наследодателя уже началась СВО, и ваш супруг не завел наследственное дело, то вы можете обратиться к нотариусу Запорожского нотариального округа. Временно ее офис располагается не в г. Запорожье. Наследнику необходимо обратиться к нотариусу лично. Есть и другой вариант. Наследник может обратиться к любому нотариусу по месту своего проживания, заверить подпись на заявлении о принятии наследства и по электронным каналам связи нотариата передать нотариусу, обслуживающему Запорожский городской нотариальный округ, это заявление. Нотариус заведет наследственное дело и направит письмо, какие документ предоставить и как действовать.

— Умер отец, после него осталось наследство для меня и моей родной сестры. Других наследников нет. Сестра сейчас проживает за границей, не хочет приезжать в Севастополь из-за СВО. Подскажите, что и как надо сделать, чтобы я мог вступить в наследство сам, а потом передал долю сестре?

— Вы можете обратиться к нотариусу с заявлением о принятии наследства и оформить наследство на себя. Если сестра не обратится в течение 6 месяцев, будет считаться, что она пропустила срок (если она не зарегистрирована по одному адресу с наследодателем). После оформления наследства на себя, вы станете полноправным собственником всего наследственного имущества. Как вы дальше им распорядитесь, ваше личное решение и желание — можете подарить часть сестре.

Также хочу сказать, что для оформления наследства, сестре необязательно сюда приезжать. Самый простой и дешевый способ — обратиться в консульство Российской Федерации в стране проживания, заверить подпись на заявление о принятии наследства, удостоверить доверенность, например, на ваше имя, на ведение наследства. Консул по защищенным электронным каналам связи передаст нотариусу это заявление и доверенность в Севастополь. Таким образом сестра сама сможет оформить свои права на наследство.

Либо ваша сестра обращается к нотариусу в месте пребывания, оформляет необходимые документы. Но если это дальнее зарубежье, документ, скорее всего, потребует апостилизации, а потом направлению по почте, что требует определенных расходов. Поэтому скорее всего ей будет проще и дешевле обратиться в консульство.

— Ольга Николаевна, вы упомянули, что дается срок в 6 месяцев для принятия наследства. Успеют ли документы прийти за это время?

— Если они передаются через консульство, то в Севастополе будут через две минуты, потому что их передают электронным путем. Это как будто один нотариус удостоверяет и передаёт другому нотариусу. То же самое делают и консулы. Консульство — это территория нашей страны.

— А если человек пропустил отведённый законом срок, не обратился, может ли он потом на что-то претендовать? Или после 6 месяцев у него прав на наследство нет?

— Он может обратиться в суд за восстановлением срока для принятия наследства. Но должны быть очень серьезные основания, уважительные причины пропуска 6-месячного срока. Боялся, не хотел, не мог, не знал, не общался — это не является уважительной причиной пропуска срока. Кроме того, нахождение за границей не лишает права обратиться в консульство и реализовать свое право на наследство. Конечно, все на усмотрение суда, но причины должны быть очень уважительные для восстановления срока.

— Когда открывают наследственное дело, в него включают и долги наследодателя или их надо самостоятельно разыскивать? Мне нужно понять, стоит ли вступать в наследство.

— Начну с последней части вопроса. Можно вступать в наследство не боясь. Да, долги входят в состав наследственного имущества, и принимая наследство, вы принимаете и долги наследодателя. Но отвечаете по этим долгам вы только в объеме унаследованного имущества. Поэтому, если вы боитесь, что долгов больше, чем имущества, не переживайте. За счет лично вашего имущества погашение не произведут.

Сейчас нотариусы не обязаны запрашивать сведения о долгах в центре кредитных историй. Эти изменения приняты, но пока в силу не вступили. В будущем нотариус будет обязан в течение трех дней сделать запрос и по получению ответа уведомить наследников о долгах наследодателя. А пока изменения законодательства вступают в силу, вы можете попросить нотариуса сделать запрос в центр кредитных историй и нотариус сделает запрос в общую базу. Если этот долг зарегистрирован в базе, вы о нем узнаете. Но в любом случае вы не потратитесь больше, чем стоимость унаследованного имущества.

— Можно ли у нотариуса подготовить документ, которым конкретный человек назначается опекуном несовершеннолетних детей в случае смерти родителей?

— Да, родитель может изъявить свою волю на случай смерти, кого назначить опекуном, и засвидетельствовать данный факт у нотариуса. Этот документ предоставляют в органы опеки и попечительства, так как опекунов назначают через них, и в случае вашей смерти ваше пожелание будет учитываться при назначении опекуна. Исключение — случаи, когда названный человек не может быть опекуном, например, по состоянию здоровья или возрасту.

источник: Газета «Комсомольская Правда. Севастополь» (Ирина ЖИБОЕДОВА, Алена МОТРОЙ)