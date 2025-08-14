Президент Нотариальной палаты Севастополя о наследовании и дарении имущества, правоустанавливающих документах и заверении переписки﻿

На вопросы слушателей передачи «Юридическая среда» на радио «КП — Севастополь» ответила президент Нотариальной палаты Севастополя Ольга Каленкович.

Нюансы раздела имущества супругов

— Муж до свадьбы заключил договор долевого строительства и приобрел квартиру. В последние 10 лет мы вместе из общих семейных денег вносили платежи. В случае развода смогу ли я получить половину этой квартиры? Детей нет.

— Если супруг согласится с тем, что у вас в этой квартире есть половина, вы ее получить сможете, прописав это в соглашении о разделе имущества. Если же супруг будет категорически против, будет настаивать, что приобрел ее до регистрации брака, тогда в судебном порядке будет рассматриваться общее финансовое вложение семьи в эту квартиру. После установления общей суммы вложенных семейных средств будет высчитана ваша доля — половина из них ваша, половина супруга. Суд сможет признать за вами право собственности на долю квартиры эквивалентную сумме ваших финансовых вложений.

— Мы живем с мужем гражданским браком почти 20 лет. Все имущество записано на супруга. Бог нам не дал детей, но есть его братья, сестры, прочие родственники. В случае смерти гражданского супруга я могу остаться без наследства. Подскажите, как мне поступить, чтобы не потерять имущество?

— Если брак официально не зарегистрирован, подтвердить его невозможно, так как фактическое проживание не узаконено в Российской Федерации. Если вы не супруги с точки зрения закона, то ни о каком вопросе наследования речи идти не может. Если вы долгое время живете вместе, но еще не зарегистрировали отношения, имеет смысл это сделать, потому что все-таки «супруга» — это определяющая норма. Тогда в случае смерти мужа вы будете единственной наследницей первой линии, поскольку детей нет, а его родители (свекор и свекровь), скорее всего уйдут из жизни раньше. Что касается братьев и сестер, они относятся ко второй линии наследников. Они смогут претендовать на имущество, если нет наследников первой линии.

Долги при наследовании имущества

— С какого момента или события начинают исчислять шестимесячный срок для принятия наследства, и как этот срок не пропустить?

— Чтобы не пропустить срок, нужно обратиться к любому нотариусу округа, в котором умерший (наследодатель) имел последнее постоянное место регистрации с заявлением о принятии наследства. Шестимесячный срок исчисляется с момента открытия наследства — это дата смерти.

Единственное исключение — для близких военнослужащих, которые погибли в ходе СВО, но сначала были признаны без вести отсутствующими. Для них 6 месяцев исчисляется не с момента предполагаемой гибели, а с момента оформления смерти в органах ЗАГС. Нововведение вступило в силу 15 июля, но распространяется на все правоотношения с 1 января 2025 года. Обращаться можно к любому нотариусу округа по последнему месту постоянной регистрации погибшего военнослужащего.

— В одной из передач нотариус рассказывал, что наследники отвечают по долгам наследодателя. Есть ли способ получить наследство, но долги не возвращать?

— В состав наследства входит все имущество. Когда вы принимаете наследство, вы принимаете его полностью, в том числе долги. Нельзя сказать «это хочу, а это — не хочу». Нельзя получить в наследство квартиру, а долги за нее не получить.

Но вы не принимаете долги, которые непосредственно связаны с личностью умершего. Например, долг по алиментам, по налоговым платежам. Эти долги не входят в состав наследственной массы и не принимаются.

Наследуемые долги нужно будет погасить за счет унаследованного имущества, но не за счет ваших личных средств. Если несколько людей вступают в наследство, то долги делятся между ними в соответствующих пропорциях. Например, два наследника получают по ½ доле, долги они получают в такой же пропорции. Если наследников было трое, кто-то отказался в вашу пользу, у вас уже 2/3, а у второго наследника — 1/3. И долгов у вас будет 2/3 доли, пропорционально принятому наследству.

Осенью вступят в силу изменения, согласно которым нотариусы в обязательном порядке будут делать запросы в центр кредитных историй и наследники смогут узнавать о наличии долга и его размере. Законодатель сделал это намерено, чтобы у наследников была возможность до окончания шестимесячного срока подумать и, возможно, отказаться от наследства. Но об этой новелле законодательства мы еще обязательно расскажем после того, как она вступит в силу.

Доверенность на заселение и заверение онлайн-переписки

— Ребенок подал документы в вуз в другом городе. В администрации вуза сообщили, что все несовершеннолетние студенты для заселения в общежитие должны предоставить нотариальное согласие родителей. Это действительно предусмотрено законом?

— Да, это связано с возрастом ребенка. На любое заселение — не только в общежитие, но и в гостинице — необходимо согласие родителей, если ребенок едет без них. Ранее была норма об обязательном нотариальном удостоверении согласия, сейчас ее нет. Но если ВУЗ требует, уточните, в какой форме нужно согласие родителей — простой или нотариально заверенной. Также уточните, достаточно согласия на заселение от одного родителя или надо от обоих.

— Можно ли заверить у нотариуса переписку в WhatsApp или Telegram? И как это правильно сделать?

— Да, это возможно. Такое нотариальное действие называется обеспечение доказательств и уже давно стало актуально, особенно для судебных прецедентов. Вам необходимо обратиться к нотариусу с телефоном, в котором велась упомянутая переписка. И если на момент совершения нотариального действия переписка не будет удалена, то нотариус обеспечит доказательства. Даже если одна из сторон позже удалит переписку, в суде ее примут к сведению. Учесть ли ее при вынесении окончательного решения, суд решит самостоятельно, но вы сможете обеспечить доказательства для судебного процесса.

Трудности при дарении имущества

— Сестра оставила по завещанию мне дом. Нотариус просит документы, но они или уничтожены, или их спрятал сожитель сестры. Подскажите, что делать в такой ситуации?

— Нотариус требует правоустанавливающие документы, подтверждающие право собственности сестры на дом. Если этот объект внесен в Росреестр, в системе подтверждено право собственности сестры, проблем не возникнет. Нотариус самостоятельно может сделать запрос в Росреестр и получить копии документов из системы. Если право собственности сестра не перенесла в российское правовое поле, тогда нотариус поможет вам сделать запрос в БТИ, так как раньше право собственности регистрировало БТИ. За ответ бюро придется заплатить, но вы не просто подтвердите, что сестра была хозяйкой дома, но и получите копии правоустанавливающих документов, на основании которых сможете оформить наследство. Поэтому если кто-то удерживает документы, думая, что таким способом не даст вам вступить в наследство, объясните ему, что это неэффективная мера. Вы все равно реализуете право на дом, полученный по завещанию сестры.

— Моя мама подарила квартиру внучке — моей дочери. Я, как сын, после смерти матери имею право унаследовать долю в этой квартире?

— В состав наследства входит имущество, которое принадлежит наследодателю на день открытия наследства, то есть на день смерти. Так как ваша мама уже распорядилась своим имуществом — произвела дарение, у нее этого имущества уже нет, это уже не ее квартира, это собственность другого человека. Поэтому, если кроме квартиры, у вашей матери имущества нет, говорить о вступлении в наследство нельзя: нет имущества, которое можно унаследовать.

источник: Газета «Комсомольская Правда. Севастополь» (Ирина ЖИБОЕДОВА, Алена МОТРОЙ)