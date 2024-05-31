Президент Нотариальной палаты Севастополя о принятии наследства, долевой собственности и подтверждении дееспособности﻿

Президент Нотариальной палаты города Севастополя Ольга Каленкович ответила на вопросы слушателей передачи «Юридическая среда» на радио «КП-Севастополь».

НАСЛЕДСТВО

— Я прописан в квартире вместе с отцом, но проживаю в другом месте. После смерти отца нужно ли мне писать отказ от наследства, если я не претендую на часть жилья?

Вступление в управление наследственным имуществом, к которому в большинстве случаев относят регистрацию по месту жительства (прописку) наследника по одному адресу с наследодателем — является подтверждение фактического принятия наследства, поэтому лучше подать до истечения шестимесячного срока заявление об отказе от наследства, в противном случае, по истечению 6-ти месяцев вы будете подавать заявление о том, что несмотря на прописку — вы не вступили в управление наследственным имуществом.

— Моя мама проживала в Московской области, а я живу в Севастополе. Недавно она умерла, и надо открыть наследственное дело. К какому нотариусу надо обращаться – в Подмосковье или у нас в Севастополе? Если в Подмосковье, можно ли нотариусу передать документы дистанционно, чтобы не ехать туда сейчас?

Тут главный вопрос где мама была постоянно зарегистрирована (прописана) на день смерти, если в Московской области — то дело будет оформляться любым нотариусом Московской области. Если нет возможности лично прибыть в Московскую область, Вам необходимо обратиться к любому нотариусу Севастополя, засвидетельствовать свою подпись на заявлении о принятии наследства, которое этот нотариус сможет передать внутренними каналами связи, переведя заявление в электронный вид, фамилию нотариуса Московской области Вы выбираете сами. К заявлению советую также приложить свидетельство о смерти, также переведенное в электронный вид.

— После смерти отца мы выяснили, что у него было несколько банковских вкладов, но в каких банках не знаем. Можно ли это выяснить с помощью нотариуса? Или нам надо как-то это выяснять самостоятельно, а потом обращаться к нотариусу, чтобы эти деньги внесли в наследственную массу?

При подаче заявления о принятии наследства Вам необходимо сообщить нотариусу об этом факте, а то, в свою очередь, сделает запрос в ФНС и установит в каких банках РФ у наследодателя были открыты счета.

— Нотариус нам сказал, что если у отца были пенсионные накопления, то нам надо обращаться в негосударственный пенсионный фонд, где эти накопления хранились, что они не включаются в наследственную массу. Это так? Они отличаются от обычной пенсии, которую получает пенсионер?

Да, средства пенсионных накоплений застрахованного лица — не являются недополученной пенсией и не включаются в состав наследственной массы. За их получением наследник должен обратиться лично (или через представителя по доверенности) в территориальный орган Социального фонда России до истечения 6-ти месячного срока со дня открытия наследства. Если срок пропущен — его надо восстановить в судебном порядке.

— После смерти отца нам досталась по наследству машина — мне, маме и несовершеннолетней сестре. Можем ли мы её продать?

Да, конечно, только сначала необходимо оформить свои наследственные права, потом получить разрешение органа опеки и попечительства и уже после этого продать. Денежные средства за долю ребенка, как правило, органы опеки и попечительства указывают положить до заключения договора на счет ребенка.

ДЕЕСПОСОБНОСТЬ

— Недавно у мамы случился инсульт, есть нарушения речи, правая рука парализована. Но она полностью в сознании, адекватно реагирует. Мы хотим пригласить нотариуса на дом, чтобы составить доверенность на представление интересов, например, в Пенсионном фонде. Скажите, нужно ли нам дополнительно приглашать каких-то специалистов, чтобы подтвердить дееспособность мамы?

Таких специалистов приглашать не надо, сначала вызовите нотариуса, чтоб он пообщался с Вашей мамой. Если она сможет выразить словами свою волю и нотариус, побеседовав с ней, установит, что мама понимает значение своих действий, то доверенность может быть совершена с рукоприкладчиком — лицо, которое распишется вместо мамы. Обращаю еще раз внимание — свою волю должна высказать именно мама, рукоприкладчик только ставит подпись в присутствии ее и нотариуса.

СЕМЕЙНЫЕ И ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ

— Мы с мужем купили квартиру с привлечением материнского капитала и оформили по ¼ на каждого члена семья (я, муж, и двое детей). Имеет ли право муж подарить или продать свою долю без моего согласия?

Если вы с супругом купили квартиру за средства материнского (семейного) капитала и брачным договором изменили режим собственности средств, которые были добавлены к средствам материнского капитала (зная ценовую политику рынка недвижимости Севастополя), то в данном случае можно подарить или продать эту долю без вашего согласия, как супруги, так как она(эта доля) ему принадлежит лично, другой вопрос, что в случае продажи он должен предложить покупку этой доли сначала вам и вашим детям, как совладельцам имеющим право преимущественной покупки, т.е. не узнать о предстоящей продаже нереально, а вот подарить он сможет и без вашего согласия.

— Можно ли нотариально заверить подпись бывшей жены на документах, подтверждающих, что я последние 10 лет исправно платил алименты? Хочу, чтобы у меня были доказательства на случай возможных претензий.

Нотариально засвидетельствовать подлинность подписи на данном заявлении не запрещено действующим законодательством.

— Мне надо срочно оформить Согласие ребенку для поездки в другую страну, но паспорта у меня нет, есть только временное удостоверение личности и загранпаспорт. Достаточно ли нотариусу этих документов?

Если вы гражданин РФ, то действовать по загарн. паспорту нельзя — это документ, удостоверяющий Вашу личность за границей. В случае утери паспорта в период оформления паспорта гражданина Российской Федерации Вам может быть выдано временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, которое нотариус может принять для установления Вашей личности при удостоверении Согласия.

Источник: Газета «Комсомольская Правда. Севастополь»