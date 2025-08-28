Президент Нотариальной палаты Севастополя Ольга Каленкович: «Нотариус — не «бюрократ с печатью». Это профессионал, чья работа влияет на судьбы людей»

В августе 2025 года исполнилось два года с момента последних выборов Президента Нотариальной палаты Севастополя. В очередной раз этот пост заняла Ольга Каленкович. Что происходит сейчас?

Два года спустя: стабильность при постоянных изменениях

Двухлетний рубеж стал поводом для анализа текущего состояния нотариальной системы в целом, взаимодействия нотариусов Севастополя с новыми субъектами Российской Федерации, участия в обеспечении правовой стабильности в условиях специальной военной операции (СВО) и подготовки к масштабным законодательным изменениям. Президент Нотариальной палаты Севастополя Ольга Каленкович поделилась своим видением этих сложных и многогранных процессов, раскрыв не только официальную позицию, но и живые, порой очень эмоциональные детали повседневной работы нотариусов — профессии, стоящей на стыке права, бюрократии и человеческих судеб.

По словам Ольги Каленкович, время, прошедшее с последних выборов, стало для нее (как и в целом для Нотариальной палаты Севастополя) периодом интенсивной работы и… буквально… временем перманентной адаптации к новым реалиям. Иллюзия, говорит эксперт, что в нотариальной сфере — «всё спокойно», «едет по накатанным рельсам», «давно устоялось»:

Ничего не устоялось. Законодательство меняется, меняется очень быстро. Времена меняются, события меняются, поэтому только успеваешь что-то привести в соответствие, как уже появляется что-то новое. Как в законодательном порядке, так и в общественной жизни, — поясняет Ольга Каленкович.

Что касается изменений, которые претерпевает законодательство, то здесь центральное место занимают грядущие корректировки главного документа, в соответствии с которым действуют нотариусы. На рассмотрение Госдумы уже осенью будет внесен проект нового закона — «Основы законодательства Российской Федерации о нотариате».

Тут стоит отметить, что фундамент современного российского нотариального законодательства был заложен в 1994 году, после распада СССР:

Да, Основы были заложены именно тогда, но, естественно, что в них вносились изменения. Все было так четко прописано и регламентировано, что, в принципе, можно руководствоваться этим и сегодня и ни о чем не думать. И так работают многие законы. К примеру, Устав вексельного обращения 1937 года, которым руководствуемся до сих пор, не просто потому что ничего нового нет, но и потому, что прописанные нормы актуальны к применению и сегодня. Скорее всего, грядущие изменения будут нести характер дополнений, вызванных появлением множества нововведений. Как с этим будет работать нотариат? Будем обсуждать, когда закон пройдёт принятие и подписание. Нотариат — это система, которая следует за законом, а не опережает его, — отмечает Президент Нотариальной палаты города Севастополя.

Кураторство над новыми регионами: от обучения до проверок

Одной из новых, самых значимых и сложных задач, возложенных на Нотариальную палату Севастополя, стало кураторство над нотариальными палатами новых регионов России.

Нам оказано такое доверие — возложено кураторство над нотариальными палатами всех четырёх новых регионов. Помогаем их становлению, — говорит Ольга Каленкович. — Недавно была проверка работы нотариальной палаты Запорожской области. Предыдущая проверка, которая состоялась 8 месяцев назад, прошла не очень удачно. И вот в этом августе результат уже совсем иной. Они — молодцы. Палата полностью изменилась, всё было исправлено, переделано. Более того, как они сказали, «мы будем стремиться даже обогнать вас». Это очень хорошо, дай Бог, я им этого желаю.

Ситуация же в Херсонской области, по словам Президента Нотариальной палаты Севастополя, более сложная, особенно в части архивов:

Там плачевное состояние как с предоставлением помещений, так и с передачей дел. Но херсонцы стараются. Не поверите: люди иногда сами приносят дела, потому что находят их в подвалах разбомбленных зданий. И, конечно, они стремятся упорядочить работу своих нотариальных палат. Набрали первых стажёров. Приедут к нам учиться.

Ольга Каленкович отмечает важный прецедент: в отличие от прежних норм, когда стаж работы нотариусов на Украине не учитывался, теперь он «приравнивается к российскому стажу». По её мнению, это решение ускорит подготовку кадров и укрепит доверие.

Пока же главная проблема новых регионов РФ в нотариальной сфере — нехватка нотариусов. И причина, подчёркивает Президент Нотариальной палаты Севастополя, не в отсутствии желающих, а в объективных трудностях:

Нужно понимать, что не всё так просто. Работа сложная… Некоторые округа — это практически линия боевого соприкосновения, когда главное — выжить. Были случаи, когда претенденты, приехавшие на конкурс, округляли глаза, не понимая, как можно там работать, и уезжали домой, не дождавшись итогов. Сейчас в Херсонской области, насколько я знаю, есть 14 вакантных мест. Поток граждан в нотариальные конторы новых регионов огромен. В частности, это связано с необходимостью замены документов. У нас 11 лет назад было то же самое. Единственное, что у нас было лучше, так это то, что сохранились архивы в стопроцентном варианте, а там архивы не сохранились. Отсутствие доступа к информации БТИ, регистрационной службы и ЗАГСов создаёт серьёзные проблемы, что порождает «недовольство людей». В Севастополе и Крыму базы восстанавливались «по вечерам и ночам» в кратчайшие сроки, в то время как в новых регионах процесс идёт медленнее. По объективным причинам — там всё-таки военные действия.

Нотариат в тылу СВО: от продуктов до техники и моральной поддержки

«Мы живём в этом», — так Ольга Каленкович описывает вовлечённость Нотариальной палаты города Севастополя в поддержку СВО. Помощь оказывается на нескольких уровнях.

Финансовая поддержка

Палата помогает не только бойцам своей, как говорят, родной 810-й бригады, но и другим подразделениям, связанным с Севастополем:

Всё, что нужно ребятам, то и приобретаем. От печенья, грубо говоря, с консервами до необходимых средств. Помощь оказывается трём госпиталям: на улице Ластовой, в бухте «Омега» и полевому госпиталю в Запорожской области. В чём есть нужда, тем помогаем: от стоматологического кресла для нового госпиталя до колёс для машин скорой помощи. Кроме помощи непосредственно севастопольского нотариата, финансовую базу создаёт Федеральная нотариальная палата, которая формируется фактическм за счёт взносов всех нотариусов России. Когда ребята делают большой заказ, когда нужно что-то крупное, мы объявляем сбор, и за один-два дня набирается нужная сумма. Часто ли такое бывает? Постоянно, — поясняет Ольга Каленкович. — Мы никогда не откажемся от наших ребят, от помощи им. Почему мы это особо не афишируем? А зачем? Нужна помощь. Мы её оказали — и отлично.

Правовая поддержка участников СВО

Нотариусы совершают нотариальные действия прямо в госпиталях, освобождая участников СВО от уплаты регионального тарифа. Это касается всех видов действий, кроме сделок с недвижимостью.

Очень много копий документов заверяется для получения инвалидности, для получения средств реабилитации. Эта работа налажена. Также ребята делают доверенности, согласия, завещания. В ней задействованы многие нотариусы Севастополя. В основном коллеги, офисы которых находятся рядом с госпиталями и воинскими частями — так есть возможность решать вопросы максимально оперативно, — отмечает Ольга Каленкович.

Моральная поддержка

Это, пожалуй, самый важный и трогательный аспект. Ольга Каленкович делится историей, которая во многом является знаковой:

У нас есть подопечный боец без обеих ног. Молодой парень. Он сейчас учится, стремится жить, активный такой, хочет жениться. Провели протезирование. И вот он говорит: «Мне повезло. Ребята погибли, а я выжил — конечно, повезло. И я счастлив. Иду дальше». И в один из визитов в госпиталь, ко взрослым бойцам, также с ампутациями, увидев их печальный вид — я им эту историю рассказала. Кардинально такие разговоры меняют ситуацию! Они выходят «из потерянности», начинают строить планы. Живы ведь! Естественно, участники СВО нуждаются и в помощи, и в поддержке, в том числе моральной. Семьи-то у них далеко. В помощи нуждаются, конечно, и родственники участников СВО. Для них существуют льготы. Призываю, к слову, вдов погибших, приходя на приём к нотариусам, обязательно сообщать о своем статусе, так как это не всегда очевидно из документов. Нужно обязательно говорить о своей льготе и иметь при себе документ, это подтверждающий.

Выборы губернатора: отлаженный механизм

Нотариат играет важную роль и в избирательном процессе. Напомним, в сентябре этого года состоятся выборы губернатора Севастополя. В процессе соблюдения законодательных норм и требований непосредственное участие принимают и нотариусы. Между палатой и Севастопольской городской избирательной комиссией подписано соглашение о взаимодействии. Основная задача — заверение подписей кандидатов и членов избирательных комиссий.

Мы заверяем подписи в избирательных бюллетенях. Все кандидаты зарегистрированы, никаких нареканий не было. Отмечу, что ни разу не было отказа в регистрации кандидата из-за неправильного, неграмотного нотариального заверения подписи. А в этом году ещё и процесс прошёл более спокойно — без «ажиотажа последнего» дня со стороны кандидатов, когда действовали в последний момент — как в прошлые годы, — констатирует Президент Нотариальной палаты города Севастополя.

Архив: тяжёлое наследие и гигантская работа

Одна из самых масштабных и трудоёмких задач Нотариальной палаты города Севастополя — реформирование архивного дела. В Севастополе приняты изменения в закон, позволяющие начать передачу украинских архивов на хранение в Нотариальную палату. По словам Ольги Каленкович, предстоит колоссальная работа: необходимо отсканировать, переформатировать и, в соответствии с законодательством РФ, уничтожить устаревшие документы. Проблема усугубляется нехваткой помещений:

Сейчас у нас небольшое помещение для архива — 300 квадратных метров. Мы сами за свой счёт его купили, сами сделали ремонт. Палата — некоммерческая организация, и государство не выделяет ей помещения. Но этой площади катастрофически нам не хватает. Содержание архива требует огромных затрат на жаропрочные шкафы, устройства для уничтожения документов, оборудование для восстановления ценных бумаг (в том числе документов с 1845 года). Крымской палате, к примеру, правительство РК выделило земельный участок, решается вопрос о строительстве здания. В Севастополе задача с содержанием архива решается, к сожалению, исключительно усилиями и за счёт самих нотариусов. Они делают взносы в палату со своего дохода. Тогда как в целом, конечно, это интересы всего города.

В связи с этой ситуацией, можно отметить такой момент: в последнее время в России активно муссируется вопрос о возможном возрождении государственного нотариата. Хотят ли этого сами нотариусы и будет ли это выгодно обществу? В Севастополе, напоминает Ольга Каленкович, комментируя эту идею, уже был такой опыт:

13 государственных нотариусов и 86 частных. Цены были примерно одинаковыми. Почему? Потому что содержать нотариат дорого. Что государственный нотариат, что частный. Какая разница? Будет ли при этом государство затрачиваться на содержание нотариальных контор? Если сейчас даже на помещение для архива — а это дело, в решении которого заинтересованы не только нотариусы, конкретные люди, но и город, государство, в итоге, в целом — нет бюджетного финансирования, то какой смысл в государственном нотариате? Идея не имеет под собой экономической и практической основы.

Будущие нововведения: кредитные истории и защита наследников

Ещё один важный момент в работе Нотариальной палаты города Севастополя — держать общество в курсе нововведений, от которых могут зависеть решения и действия людей в конкретных ситуациях.

Так, с ноября 2025 года вступает в силу важное изменение: нотариус будет обязан в течение трёх дней после открытия наследственного дела направить запрос в бюро кредитных историй.

Это в помощь. Чтобы все задумались и посчитали, нужно ли вступать в наследство, — поясняет Ольга Каленкович.

И развенчивает два главных мифа:

срок вступления в наследство — не через 6 месяцев, а В ТЕЧЕНИЕ 6 месяцев . Многие приходят в последний день, что не даёт возможности получить информацию о долгах.

. Многие приходят в последний день, что не даёт возможности получить информацию о долгах. наследник отвечает по долгам умершего только в пределах стоимости полученного наследства.

Если его не хватает, ну значит, не хватило… Пример: есть квартира, которую унаследовали. Она стоит 6 миллионов рублей. А долги умершего составляют 10 миллионов рублей. Так вот, гасить наследник — за счёт имущества — будет только 6 млн рублей, то есть только а счет того, которое получено в наследство. Больше не возьмут, — говорит Ольга Каленкович. — В добровольном порядке, конечно, можно выплачивать долги не задействуя унаследованное имущество».

Новая норма призвана защитить граждан и от финансовых потерь:

Например, вы наследуете квартиру стоимостью 1 миллион рублей. На оформление вы потратите порядка 12-15 тысяч рублей. А умерший должен, например, 3 миллиона рублей. ФССП будет реализовывать это имущество. Вот эти деньги за оформление наследства вы потратите, а квартира в итоге «уйдёт от вас» в счёт погашения долгов. Вы, естественно, пострадаете. Так что, запрос о долгах позволит вовремя отказаться от наследства, — даёт разъяснения Президент Нотариальной палаты города Севастополя.

Нотариус — профессия, основанная на доверии и долге

Возвращаясь к началу: изменения в работе нотариуса — требования времени, с учётом которую специалисты выстраивают свою работу. А в чём же тогда стабильность? Подводя итого выше сказанному, вывод напрашивается сам собой: стабильность в данном случае заключается в перманентно тесном взаимодействии нотариата с обществом.

Президент Нотариальной палаты города Севастополя Ольга Каленкович, говоря о профессии нотариуса, определяет её как одну из тех, которые, находясь в центре сложнейших социальных, правовых и гуманитарных процессов, являются гарантом разрешения в должном порядке самых сложных ситуаций:

Нотариус — это не просто «бюрократ с печатью», а профессионал, чья работа напрямую влияет на судьбы людей: от наследника, который рискует остаться без жилья из-за долгов умершего родственника, до бойца, потерявшего конечность на фронте.

И этот момент делает Нотариальную палату (на уровне регионов и на федеральном уровне) не просто юридической структурой, а важным элементом социальной устойчивости и моральной поддержки в сложное время.

