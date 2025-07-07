Президент Нотариальной палаты Севастополя Ольга Каленкович: нотариус в семейных делах — от брачного договора до наследства

В День семьи, любви и верности, который отмечают в России 8 июля, принято говорить о чувствах, романтике и прочных семейных узах. Но истинная крепость семьи строится не только на доверии и любви, но и на чётком понимании прав и обязанностей, особенно когда речь идёт об имуществе, наследстве или разделе ценностей. Именно поэтому нотариус становится важным участником не только юридических, но и семейных отношений. В этот день мы хотим напомнить: забота о будущем вашей семьи — это тоже проявление любви и уважения друг к другу.

И — да: семейные отношения не всегда ограничиваются эмоциями и чувствами — зачастую они сопряжены с юридическими аспектами, требующими участия соответствующих специалистов. Какие действия нотариус совершает в рамках семейного права, почему важно оформлять документы заранее и как избежать проблем в будущем? Президент Нотариальной палаты города Севастополя Ольга Каленкович расставила основные акценты, связанные с озвученными вопросами.

Брачный договор: основа имущественных отношений между супругами

Одним из первых документов, которые могут заключить супруги, является брачный договор — соглашение, регулирующее их имущественные права и обязанности во время брака и при его расторжении.

Брачный договор ещё не очень популярен среди молодожёнов. И многие ошибочно пытаются, сэкономив и взяв на себя полную ответственность, приобрести объекты в долевой собственности. Составляют договоры в простой письменной форме. И, к сожалению, очень часто проскакивают государственные регистрации таких договоров. Но такие документы юридически ничтожны. Режим имущества по умолчанию — общая совместная собственность. Чтобы изменить его на долевой, нужно обязательно обратиться к нотариусу, — отмечает Президент Нотариальной палаты города Севастополя Ольга Каленкович.

Что можно указывать в брачном договоре:

установление режима общей или долевой собственности.

распределение долей в недвижимости, автомобилях, бизнесе.

порядок расчёта долгов как во время брака так и при разводе.

Что нельзя включать:

положения о детях (место жительства, порядок общения).

алиментные обязательства.

личные моральные условия (например, количество детей или правила поведения).

Если вы хотите регулировать вопросы детей, вам нужны другие документы: например, алиментное соглашение или соглашение о месте проживания ребёнка. Брачный договор — исключительно имущественный инструмент, — подчеркивает Ольга Каленкович.

Преимущества брачного договора:

четко определяет, чьё имущество и кому что достанется.

защищает от споров при разделе имущества.

может быть изменён в любой момент по обоюдному согласию.

Не составляйте несколько брачных договоров. Достаточно одного, в который вы будете вносить изменения. Например, изначально можно указать, что всё имущество принадлежит тому, на чьё имя оно зарегистрировано, а затем дополнить договор конкретными условиями для квартиры или машины, — советует Президент Нотариальной палаты Севастополя.

Стоит ли заключать брачный договор перед оформлением ипотеки?

Да, особенно банки часто требуют его в качестве гарантии от возможных споров в будущем!

Это своего рода «оберег» от рисков, связанных с долгами при разводе. Если семья распадётся, брачный договор поможет чётко определить, кто за какие долги и чем отвечает, — говорит Ольга Каленкович.

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Согласие супруга на сделки с недвижимостью

Ещё один важный моменты, связанный с семейными отношениями: любые сделки с недвижимостью, приобретённой в браке (даже если она оформлена только на одного из супругов), требуют нотариального согласия второго супруга.

Даже если квартира оформлена только на одного из супругов, она считается совместной, если была приобретена в официальном браке. Поэтому второй супруг должен дать нотариально удостоверенное согласие на любые сделки: покупку, продажу, залог, — поясняет Ольга Каленкович.

Как получить согласие

Чтобы оформить согласие, необходимо:

представить паспорт.

свидетельство о браке (или нотариус самостоятельно сделает запрос в ЗАГС, но ответ может занять время).

данные об объекте недвижимости.

Стоимость действия — от 3000 рублей.

Если вы просто покупаете квартиру по договору купли-продажи, оформленному в простой письменной форме, формально согласие не требуется. Но если позже супруга заявит, что не давала согласия, сделка может быть оспорена в суде. Именно поэтому нотариус всегда требует согласия — он отвечает за достоверность и бесспорность документов, — констатирует Президент Нотариальной палаты Севастополя.

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Раздел имущества после развода

Также семейным людям стоит учитывать: после расторжения брака вместо брачного договора заключается соглашение о разделе общего имущества супругов, которое также удостоверяется нотариусом.

В отличие от брачного договора, соглашение о разделе имущества стоит значительно дороже. Госпошлина составляет 0,5% от стоимости имущества. При этом каждому из супругов должно что-то достаться — даже в виде компенсации, — подчёркивает Ольга Каленкович. — По закону второй супруг обязательно должен получить компенсацию, даже если ему ничего не достанется в натуре. Это помогает избежать судебных споров и налоговых последствий.

Чем брачный договор отличается от соглашения о разделе имущества:

Формат Брачный договор Соглашение о разделе Когда оформляется До или во время брака Во время или после развода Госпошлина 500 рублей 0,5 % от стоимости имущества Возможность распределения Можно указать, что всё имущество принадлежит одному из супругов Необходимо обязательно предусмотреть долю или компенсацию для второго супруга

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Выделение супружеской доли при оформлении наследства

Важно знать, что и при наследовании имущества, приобретённого в браке, роль нотариуса велика. Речь идёт о документальной базе, определяющей действия, связанные с супружеской долей — это часть имущества, которая принадлежит живому супругу.

Многие ошибочно полагают, что раз квартира оформлена на них, то она полностью принадлежит им. Но это не так. Если вы не выделите супружескую долю, возникнут проблемы при дальнейшем отчуждении недвижимости, в том числе налоговые и судебные, — говорит Ольга Каленкович.

Пример:

Если квартира была оформлена на умершего супруга, но куплена в браке, у живого супруга автоматически имеется ½ доля в этой квартире. Эта доля не входит в наследственную массу и должна быть выделена отдельно:

Сначала вы должны выделить свою супружескую долю, а уже потом оформлять наследство на вторую половину. И неважно, на чьё имя зарегистрирована квартира — этот шаг обязателен, — разъясняет Президент Нотариальной палаты Севастополя.

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Совместное завещание супругов: плюсы и минусы

Завещание — ещё один из тех документов, которые фигурируют в брачных отношениях. И одна из его форм — совместное завещание. Документ позволяет супругам распорядиться своим совместным имуществом. Многие считают, что это идеальный вариант развития ситуации. Однако, не всё так просто: у такого волеизъявления есть существенный недостаток: второй супруг может ОТМЕНИТЬ совместное завещание после смерти первого.

Сейчас многие хотят составить совместное завещание, чтобы гарантировать, что имущество достанется детям. Но по нашему законодательству второй супруг может его отменить после смерти первого. Так что никаких гарантий нет, — просит учесть важный нюанс Ольга Каленкович.

Альтернатива? Индивидуальное завещание. Оно стоит дешевле (3000 руб.) и не может быть отменено другим лицом.

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Затрагивая семейные отношения во взаимосвязи с нотариальной сферой, отметим также ещё два важных момента, которые необходимо принимать во внимание в браке. А именно:

использование материнского капитала при покупке недвижимости

Если семья использует средства материнского капитала для покупки недвижимости, то в течение 6 месяцев после снятия обременения необходимо выделить доли всем членам семьи (включая будущих детей, если они родятся позже).

Это обязательное условие. Если этого не сделать, могут возникнуть административные и даже уголовные последствия. Поэтому лучше сразу обратиться к нотариусу и оформить соответствующее соглашение, — говорит Ольга Каленкович.

нотариальное заверение копий документов

Нотариус также занимается заверением копий важных семейных документов: свидетельства о браке, свидетельства о рождении детей, другие документы, необходимые для получения государственных и муниципальных услуг.

Чем раньше, тем спокойнее и… дешевле

Жизнь редко бывает предсказуемой, а семейные отношения часто сопровождаются не только радостями, но и принятием сложных решений — особенно когда речь идёт о совместном имуществе, наследстве или разделе ценностей. Многие считают, что любовь и доверие могут заменить юридические формальности, но практика показывает обратное: именно грамотное оформление документов становится залогом спокойствия и стабильности в семье. Чем дольше вы откладываете обращение к нотариусу, тем выше риск возникновения споров, судебных разбирательств и финансовых потерь.

Чем дольше вы откладываете оформление важных документов, тем больше проблем и затрат вам придётся нести в будущем. Не затягивайте с юридическим оформлением. Чем раньше вы обратитесь к нотариусу, тем меньше проблемных моментов, — подчёркивают Президент Нотариальной палата города Севастополя Ольга Каленкович. — В День семьи, любви и верности желаю счастья всем семьям, крепкой семьи, дружбы, уважения друг к другу. И решайте свои материальные вопросы вовремя, чтобы они не были причиной скандала и раздора вашей семьи.

Действительно, своевременно оформленный брачный договор, соглашение о разделе имущества или завещание могут сэкономить вам время, деньги и нервы. Не стоит экономить на безопасности своей семьи, говорят специалисты: своевременное юридическое сопровождение — это не признак недоверия, а проявление заботы и ответственности друг перед другом.

НОТАРИАЛЬНАЯ ПАЛАТА ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ:

г. Севастополь, ул. Гер. Бреста, дом 116, пом. 2.

контактные телефоны: 8 (8692) 41-06-32, 55-88-16 (тел/факс).

официальный сайт: https://sevnotariat.ru

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