Президент Нотариальной палаты Севастополя Ольга Каленкович о дарственных, завещаниях, праве на наследство

Президент нотариальной палаты города Севастополя Ольга Каленкович ответила на вопросы слушателей передачи «Юридическая среда» в эфире радио «КП-Севастополь» на 107,7 FM.

Стоимость нотариальных услуг до конца года не изменится

Какую помощь севастопольские нотариусы готовы оказывать беженцам из ЛНР и ДНР?

— Беженцы, которые покинули свои дома после 22 февраля 2022 года и приехали в наш город, могут обратиться к любому нотариусу Севастополя за совершением социально значимых нотариальных действий. Это перевод документов на русский, засвидетельствование копий, оформление доверенностей, заявлений, завещаний. Все услуги, за исключением оформления наследства и договоров, им предоставят без взимания платы за правовое и техническое обслуживание. Единственное, от чего мы не можем освободить, – от уплаты государственной пошлины/нотариального тарифа, установленного налоговым законодательством Российской Федерации.

Не изменится ли работа нотариусов из-за санкций? Не вырастет ли стоимость услуг?

— Санкции на нас не влияют, мы работаем только в пределах Российской Федерации либо города федерального значения Севастополь, если это связано с недвижимостью. Что касается стоимости услуг, они устанавливаются в конце года на будущий год. Цены на 2022 год зафиксированы, и не важно, какие события происходят в стране, они не могут быть увеличены. Ознакомиться с ними можно на нашем официальном сайте или уточнить у любого нотариуса в офисе.

Мне 80 лет, я хочу оформить дарственную своей квартиры на сына. Сколько это стоит?

— Нотариальный тариф определяется с учетом кадастровой стоимости и составляет 0,4% плюс 3 тысячи рублей, услуга правового и технического характера обойдется в 7 тысяч рублей — это все при наличии подтверждения, что одариваемый – ваш сын. Еще 2 тысячи рублей – госпошлина за регистрацию права собственности вашего сына на квартиру, которую надо уплатить в Росреестр. Это стоимость оформления самого договора дарения. Если нужно согласие супруга на дарение квартиры, прибавьте еще 2,5 тысячи рублей. К возможным затратам еще следует отнести удостоверение перевода документов, если они изложены на украинском языке.

Дарственную на недвижимость надо оформлять только в том регионе, где находится имущество, или можно в любом?

— Если недвижимость находится в соседней с нами Республике Крым, то вам надо обратиться к любому нотариусу Республики Крым. Например, квартиру в Керчи спокойно можно подарить в Бахчисарае или Феодосии, т.к. эти города относятся к Республике Крым. В Севастополе оформить договор дарения на квартиру, находящуюся в г. Керчь нельзя, т. к. мы разные субъекты.

Ошибок в завещании лучше избегать

В украинском паспорте была ошибка в написании имени человека. При составлении завещания в украинский период ошибку перенесли и в этот документ. В российском паспорте ошибки уже нет. Надо ли переписывать завещание?

— Если завещание составлено на украинском языке, и при переводе ошибку в имени нельзя поправить, то лучше переделать завещание. Но если завещатель уже умер, наследник должен понимать, что при оформлении наследственного права нотариус направит его в суд за подтверждением факта принадлежности документа.

2,5 года назад умерла жительница Севастополя. Она оставила завещание на племянницу – гражданку Украины, других наследников первой и второй очереди нет. Квартира оплачивается, но наследница не может приехать, потому что живет в Одессе. Что можно сделать?

Закон дает шесть месяцев для реализации права на наследство. В этот срок племянница должна была подать заявление нотариусу о принятии наследства. Если она это сделала, она выполнила все действия, необходимые для реализации своего права. Теперь она может оформить квартиру на себя тогда, когда посчитает это нужным, когда ей будет удобно. Срок оформления прав на наследство — на получение документов на квартиру гражданским законодательством не ограничен. Поэтому она может их оформлять в течение всей своей жизни либо это могут сделать наследники после ее смерти.

Квартира государству переходит только в исключительных случаях

Четыре года назад у меня умерла жена. Мы не предпринимаем никаких мер по переоформлению собственности: она осталась хозяйкой, а я плачу за квартиру, оплачиваю услуги ЖКХ. Решил, когда я умру, пусть мои дети сами занимаются наследством. Но вопрос – не лишусь ли я недвижимости, если не переоформил право собственности?

— Если на день смерти супруги вы были с ней зарегистрированы по одному адресу, проживали и продолжаете постоянно проживать в данной квартире, оплачивали и продолжаете оплачивать коммунальные услуги, то считаетесь фактически принявшим наследство, но не оформившим его юридически. Вы фактически в наследство вступили, считаетесь хозяином со дня смерти супруги. Поэтому, если не хотите, ничего не оформляйте. Но надо понимать, что дальнейшая цепочка может быть сложнее для ваших детей. Если, вдруг, в ваших документах не совпадает хотя бы одна буква, вашим детям придется добиваться установления факта родства для оформления наследства через суд. Поэтому я настоятельно вам рекомендую пойти к нотариусу хотя бы на консультацию, принести все документы на недвижимость и подтверждающие родственные отношения. Чтобы убедиться, что у ваших детей в дальнейшем не будет проблем со вступлением в права наследования.

Несколько лет назад умерла моя соседка. Наследников у нее нет, государство похоронило женщину за свой счет. Кому будет принадлежать квартира?

— Если у умершей квартира находилась в частной собственности и у нее нет родственников до шестого колене, то квартиру признают выморочным имуществом, и недвижимость отойдет государству. Наследство от имени государства принимает Правительство Севастополя в лице Фонда госимущества. Надо сообщить в ДИЗО (Луначарского, 5) адрес этой квартиры, чтобы она не осталась бесхозной.

Порядок раздела и отчуждения имущества зависит от многих факторов

Вы ведёте наследственные дела. Поясните, пожалуйста, процедуру по приватизированному жилью. Там есть общая собственность, есть общая раздельная собственность, расшифруйте эти понятия.

— Если вы приватизировали жилье по правилам Украины, т.е. до 2014 года, то у вас есть документ под названием свидетельство о праве собственности на жилье. Это была раздельная собственность каждого жильца, указанного в этом документе (кроме периода с февраля 2011 по июнь 2012 года). Как правило, это все лица, которые были прописаны в квартире на день приватизации. В самом документе тоже указано, какой вид собственности: там подчеркнуто либо «общая долевая», либо «совместная». Если подчеркнуто «общая долевая», то считается, что квартира принадлежит всем лицам, указанным в документе, в равных долях. И это раздельная собственность каждого указанного лица.

Если вы приватизировали квартиру после 2014 года, по правилам Российской Федерации, то это раздельная собственность, если приватизация прошла в силу договора о приватизации, он должен быть у вас на руках. Это ваша личная собственность, и, если вы ее будете отчуждать, согласие супруги вам не понадобится.

Если вы подали документы на приватизацию на Украине, но оформили все уже после присоединения к России, то надо уже пользоваться законодательством Российской Федерации. И ваше имущество, несмотря на то, что записано на ваше имя, будет общим с вашей супругой, т. е. вы вдвоем с супругой владеете одним целым. В этом случае придется спросить согласия супруги, если вы захотите продать или подарить это имущество.

У меня умер дядя, проживающий в другом городе. Прямых наследников у него нет, подозреваю, что у него могли быть вклады в банках, еще какое-то имущество. Как мне узнать, чем он владел?

— Прежде всего нужно открыть наследственное дело: в течение шести месяцев обратиться к нотариусу того субъекта, в котором было постоянное место жительства умершего дяди. Поскольку вопрос задает племянник, то наследовать он может только в том случае, если раньше дяди умер ваш родитель, по линии которого был дядя. Потому что его прямым наследником второй линии, в данной ситуации, является его брат или сестра – один из ваших родителей. Поэтому, сначала надо обратиться к нотариусу с заявлением о принятии наследства, нотариус начнет розыск счетов в банках по вашей просьбе, которыми владел покойный. У нас есть доступ к сведениям Налоговой службы, и можно выяснить, в каких банках у покойного были счета. В случае наличия на счетах покойного денежных средств, можно будет оформить наследственные права.

У нас с супругом заключен брачный договор, которым определен порядок раздела имущества в случае развода. Если один из супругов умирает, этот порядок остается или будет какой-то другой?

— Брачным договором определен режим имущества не только в период брака, но и в случае его расторжения. Допустим, в брачном договоре указано, что квартира – мужа, а машина – жены. Тогда, если на момент смерти мужа брак не расторгнут, жена является такой же наследницей его имущества, как и другие наследники первой линии наследования (дети и родители), и унаследуете все в равных с ними долях. Это при условии, что супруг не напишет при жизни завещание. В таком случае порядок наследования имущества меняется. Наличие брачного договора в данной ситуации не дает вам права выдела своей супружеской половины, но наследницей вы являетесь. При этом, имущество супруги, т.е. машина, останется её личным имуществом и в случае смерти супруга не войдет в наследственную массу, т.е. наследники супруга на машину претендовать не смогут.

Источник: Газета «Комсомольская Правда» №22(27369) 25.03.2022 (Алёна Мотрой, Руслан Коновалов)

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