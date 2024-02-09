Президент Нотариальной палаты Севастополя Ольга Каленкович ответила на вопросы зрителей передачи «Имею право»﻿

На этой неделе президент Нотариальной палаты города Севастополя приняла участие в записи программы «Имею право» для Севастопольского телевидения. Программа пользуется популярностью среди севастопольцев и построена в форме ответов на вопросы телезрителей. Для ближайших выпусков «Имею право» руководитель севастопольского нотариата записала ответы на следующие вопросы:

Возможно ли провести раздел квартиры, приобретенной в период брака по военному жилищному сертификату?

Возможно ли продать долю квартиры в простой письменной форме?

Как продать квартиру если находишься в другом городе?

Как оформить дистанционно разрешение мужа на продажу имущества, купленного в браке, если супруг находится в другой стране?

Наследственное дело открыто в городе Севастополе, я нахожусь в другом городе, возможно ли получить свидетельство, не приезжая в город Севастополь?

Можно ли отказаться от наследства, если подал нотариусу заявление о принятии наследства?

В наследственную массу входит вклад в банке открытый в период брака. Супруг умер после расторжения брака. Может ли бывшая супруга вступить в наследство на такой вклад?

Брат сестре подарил квартиру, через какое время она может произвести отчуждение в виде дарения своему сыну?

Возможно ли оспорить завещание в случае несогласия с ним?

Можно ли открыть наследственное дело без предоставления оригинала или копии свидетельства о смерти? Узнайте больше: «Безопасный город». В Симферополе работает почти полтысячи камер наружного наблюдения Передачи с ответами на эти вопросы ждите в эфире Севастопольского телевидения. источник: Нотариальная палата города Севастополя