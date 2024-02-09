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Президент Нотариальной палаты Севастополя Ольга Каленкович ответила на вопросы зрителей передачи «Имею право»﻿
фото: Нотариальная палата города Севастополя

Президент Нотариальной палаты Севастополя Ольга Каленкович ответила на вопросы зрителей передачи «Имею право»﻿

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 16:17 09.02.2024

На этой неделе президент Нотариальной палаты города Севастополя приняла участие в записи программы «Имею право» для Севастопольского телевидения. Программа пользуется популярностью среди севастопольцев и построена в форме ответов на вопросы телезрителей. Для ближайших выпусков «Имею право» руководитель севастопольского нотариата записала ответы на следующие вопросы:

  • Возможно ли провести раздел квартиры, приобретенной в период брака по военному жилищному сертификату?
  • Возможно ли продать долю квартиры в простой письменной форме?
  • Как продать квартиру если находишься в другом городе?
  • Как оформить дистанционно разрешение мужа на продажу имущества, купленного в браке, если супруг находится в другой стране?
  • Наследственное дело открыто в городе Севастополе, я нахожусь в другом городе, возможно ли получить свидетельство, не приезжая в город Севастополь?
  • Можно ли отказаться от наследства, если подал нотариусу заявление о принятии наследства?
  • В наследственную массу входит вклад в банке открытый в период брака. Супруг умер после расторжения брака. Может ли бывшая супруга вступить в наследство на такой вклад?
  • Брат сестре подарил квартиру, через какое время она может произвести отчуждение в виде дарения своему сыну?
  • Возможно ли оспорить завещание в случае несогласия с ним?
  • Можно ли открыть наследственное дело без предоставления оригинала или копии свидетельства о смерти?
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Передачи с ответами на эти вопросы ждите в эфире Севастопольского телевидения.

источник: Нотариальная палата города Севастополя 

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