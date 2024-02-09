Президент Нотариальной палаты Севастополя Ольга Каленкович ответила на вопросы зрителей передачи «Имею право»﻿

На этой неделе президент Нотариальной палаты города Севастополя приняла участие в записи программы «Имею право» для Севастопольского телевидения. Программа пользуется популярностью среди севастопольцев и построена в форме ответов на вопросы телезрителей. Для ближайших выпусков «Имею право» руководитель севастопольского нотариата записала ответы на следующие вопросы:
- Возможно ли провести раздел квартиры, приобретенной в период брака по военному жилищному сертификату?
- Возможно ли продать долю квартиры в простой письменной форме?
- Как продать квартиру если находишься в другом городе?
- Как оформить дистанционно разрешение мужа на продажу имущества, купленного в браке, если супруг находится в другой стране?
- Наследственное дело открыто в городе Севастополе, я нахожусь в другом городе, возможно ли получить свидетельство, не приезжая в город Севастополь?
- Можно ли отказаться от наследства, если подал нотариусу заявление о принятии наследства?
- В наследственную массу входит вклад в банке открытый в период брака. Супруг умер после расторжения брака. Может ли бывшая супруга вступить в наследство на такой вклад?
- Брат сестре подарил квартиру, через какое время она может произвести отчуждение в виде дарения своему сыну?
- Возможно ли оспорить завещание в случае несогласия с ним?
- Можно ли открыть наследственное дело без предоставления оригинала или копии свидетельства о смерти?
Передачи с ответами на эти вопросы ждите в эфире Севастопольского телевидения.
источник: Нотариальная палата города Севастополя
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С тегами: Нотариальная палата Севастополя