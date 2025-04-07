Президент нотариальной палаты Севастополя Ольга Каленкович ответила на вопросы зрителей телепередачи «Имею право»﻿

Ведущий программы Николай Скребец беседовал и руководитель севастопольского нотариата Ольгой Каленкович беседовали о нюансах наследования, доверенностях с передоверием и исполнении долговых обязательств.
В ближайших выпусках телезрители услышат ответы на вопросы:
- Я вступил в наследство по завешанною и по закону, получил свидетельство на квартиру. Потом на меня подали в суд по отмене завещания, суд первой инстанции отменил завещание, но оставил меня наследником по закон. В этот момент я подарил квартиру сыну. Истец подал на апелляцию и получил право на 1\2 квартиры. Только квартиры то у меня нет мог ли суд принимать такое решение не проверив наличие квартиры у ответчика. Как вести себя дальше?
- По завещанию, наследником является одна из двух дочерей. Единственное имущество, которым владела завещатель 4-х комнатная квартира, на неё и составила завещание в пользу дочери, которой сейчас 50 лет. Второй дочери 54 года, она является опекуном сына, инвалидность которому дали в его 5 лет, сейчас он инвалид 1 группы, ему 30 лет. Она работает 12 лет и до наст времени на вредной работе( детский сад, уборщица). В квартире прописаны первая дочь(завещатель по завещанию), ее дочь и внучка 2-х лет. Я не знаю, является ли вторая дочь пенсионеркой на данный момент. Первая дочь заявила на права по наследству, но вопрос в том, сделает ли это вторая дочь? Подскажите, какими возможными правами на данное имущество она может обладать?
- Бабушка является гражданкой РФ, проживает в Белоруссии. Я — гражданин Белоруссии. Оформили в консульстве РФ на меня доверенность на получении мною бабушкиной пенсии в РФ. Планирую в ближайшее время поездку в РФ, заодно и получить ее пенсию. Пенсия зачисляется на счет в сбербанке. Подскажите пожалуйста, смогут ли от меня потребовать заверенную копию доверенности при получении? Смогу ли я заверить копию без присутствия доверителя непосредственно в России, или нужно оформить копию в Белоруссии в присутствии доверителя?
- У меня вопрос, касающийся оформления, регистрации и налогообложения по договору дарения. Квартира сейчас находится в общей (без определения долей), совместной собственности. Всего 4-ре собственника, находящихся в близком родстве. Один из собственников хочет одарить другого своей долей, остальные собственники согласны. Во-первых, обязательно ли заключать сделку у нотариуса (если обязательно, укажите, пж. Закон и статью), или достаточно составить договор и зарегистрировать его самостоятельно? Во-вторых, в какой регистрирующий орган нужно обращаться после составления и подписания договора. В-третьих, если долей одаривается близкий родственник, каким налогом облагается дарение. Или налоги не платятся?
- С какого момента сделка купли-продажи недвижимого имущества (нежилого помещения) считается совершенной?
- Как правильно оформить сделку? Хочу продать земельный участок с домом ,покупатели хотят купить за мат. капитал. Какие документы нужно мне собрать и как средства материнского капитала попадут ко мне? до перехода собственности к покупателям или после этого, каковы риски?
- Я — собственник, в собственности 2/3 квартиры. Вопрос: могу ли я ее продать, если второй собственник несовершеннолетний (1/3) квартиры в собственности. Или ждать его совершеннолетия?
- В ООО было 2 участника. Муж и жена. С долями 50х50. Муж умер в 2015 году. Жена по наследству приняла все наследство, про долю мужа забыла. В 2018 году обратилась к нотариусу для получения доли ООО. Нотариус (устно) отказала в этом, поскольку в ЕГРЮЛ числился недостоверный адрес ООО. Что бы поменять адрес и устав ( в нем указан старый недостоверный адрес) нужно решение участников, которое принимается большинством голосов, к тому же полномочия директора испекли. Каким образом можно сделать протокол, чтобы оставшаяся участница могла переизбрать директора на новый срок и поменять устав? Как связаны между собой такие события как получение наследства и недостоверный адрес в выписке из ЕГРЮЛ?
- Мы с супругом заключили договор дарения купленной в период брака квартиры. В предмете договора указано, что супруг передает в дар супруге жилое помещение. Не долю в общем имуществе супругов, а все жилое помещение. Регистрацию договора в Росреестре приостанавливают. Причина: супруги изменили закрепленный законом порядок общей совместной собственности, таким образом, договор содержит элементы брачного договора, который подлежит нотариальному удостоверению. В скором времени супруг умирает. Наследников двое: я (супруга) и сын мужа от первого брака, наследовать будем по закону, так как завещания нет. Вопросы следующие: 1. Можно ли признать этот договор дарения заключенным, исключив его тем самым из наследственной массы? 2. Когда лучше подать иск в суд о признании договора заключенным: до истечения 6 месяцев на принятие наследства или после того, как будет выдано свидетельство о праве на наследство?
- Если я с гражданским мужем не расписана, нужен ли от него письменный отказ, если я хочу продать квартиру купленную за материнский капитал, но он оформил установление отцовства на детей и фамилия у детей его?
- Наследство было разделено по суду. Моей маме пенсионерке принадлежит 7/8 дома и 8 соток земли из 9. Другой наследнице принадлежит 1/8 дома (13% от общей площади) и 1 сотка земли из 9. Наследница продает свою долю, но за сумму, вдвое превышающую кадастровую стоимость доли. Можно ли по суду заставить её продать долю моей маме за кадастровую стоимость?
- После смерти бабушки мама должна была вступить в наследство, но объявилась никому не известная до того дня, бабушкина внучка, от давно умершего брата мамы, т.е. как бы она законная наследница и так же претендует на оставшийся после бабушки дом. Она вовремя не подала нужные документы и мама вступила в наследство одна и продала дом. Сейчас эта «внучка» подает иск к маме о том, что дом продан слишком дешево. Вопрос, может ли суд признать сделку продажи незаконной и что вообще делать, чтобы этой «внучке» досталось по минимуму?
источник: Нотариальная палата города Севастополя
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