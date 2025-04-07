Президент нотариальной палаты Севастополя Ольга Каленкович ответила на вопросы зрителей телепередачи «Имею право»﻿

Президент Нотариальной палаты города Севастополя Ольга Каленкович приняла участие в записи в еще одной серии сюжетов для программы Севастопольского телевидения «Имею право». Телепередача пользуется неизменным интересом севастопольцев, так как из сюжетов узнают ответы на житейские вопросы, касающиеся юрисдикции нотариата.

Ведущий программы Николай Скребец беседовал и руководитель севастопольского нотариата Ольгой Каленкович беседовали о нюансах наследования, доверенностях с передоверием и исполнении долговых обязательств. В ближайших выпусках телезрители услышат ответы на вопросы: Я вступил в наследство по завешанною и по закону, получил свидетельство на квартиру. Потом на меня подали в суд по отмене завещания, суд первой инстанции отменил завещание, но оставил меня наследником по закон. В этот момент я подарил квартиру сыну. Истец подал на апелляцию и получил право на 1\2 квартиры. Только квартиры то у меня нет мог ли суд принимать такое решение не проверив наличие квартиры у ответчика. Как вести себя дальше?

По завещанию, наследником является одна из двух дочерей. Единственное имущество, которым владела завещатель 4-х комнатная квартира, на неё и составила завещание в пользу дочери, которой сейчас 50 лет. Второй дочери 54 года, она является опекуном сына, инвалидность которому дали в его 5 лет, сейчас он инвалид 1 группы, ему 30 лет. Она работает 12 лет и до наст времени на вредной работе( детский сад, уборщица). В квартире прописаны первая дочь(завещатель по завещанию), ее дочь и внучка 2-х лет. Я не знаю, является ли вторая дочь пенсионеркой на данный момент. Первая дочь заявила на права по наследству, но вопрос в том, сделает ли это вторая дочь? Подскажите, какими возможными правами на данное имущество она может обладать?

Бабушка является гражданкой РФ, проживает в Белоруссии. Я — гражданин Белоруссии. Оформили в консульстве РФ на меня доверенность на получении мною бабушкиной пенсии в РФ. Планирую в ближайшее время поездку в РФ, заодно и получить ее пенсию. Пенсия зачисляется на счет в сбербанке. Подскажите пожалуйста, смогут ли от меня потребовать заверенную копию доверенности при получении? Смогу ли я заверить копию без присутствия доверителя непосредственно в России, или нужно оформить копию в Белоруссии в присутствии доверителя?

У меня вопрос, касающийся оформления, регистрации и налогообложения по договору дарения. Квартира сейчас находится в общей (без определения долей), совместной собственности. Всего 4-ре собственника, находящихся в близком родстве. Один из собственников хочет одарить другого своей долей, остальные собственники согласны. Во-первых, обязательно ли заключать сделку у нотариуса (если обязательно, укажите, пж. Закон и статью), или достаточно составить договор и зарегистрировать его самостоятельно? Во-вторых, в какой регистрирующий орган нужно обращаться после составления и подписания договора. В-третьих, если долей одаривается близкий родственник, каким налогом облагается дарение. Или налоги не платятся?

С какого момента сделка купли-продажи недвижимого имущества (нежилого помещения) считается совершенной?

Как правильно оформить сделку? Хочу продать земельный участок с домом ,покупатели хотят купить за мат. капитал. Какие документы нужно мне собрать и как средства материнского капитала попадут ко мне? до перехода собственности к покупателям или после этого, каковы риски?

Я — собственник, в собственности 2/3 квартиры. Вопрос: могу ли я ее продать, если второй собственник несовершеннолетний (1/3) квартиры в собственности. Или ждать его совершеннолетия?

В ООО было 2 участника. Муж и жена. С долями 50х50. Муж умер в 2015 году. Жена по наследству приняла все наследство, про долю мужа забыла. В 2018 году обратилась к нотариусу для получения доли ООО. Нотариус (устно) отказала в этом, поскольку в ЕГРЮЛ числился недостоверный адрес ООО. Что бы поменять адрес и устав ( в нем указан старый недостоверный адрес) нужно решение участников, которое принимается большинством голосов, к тому же полномочия директора испекли. Каким образом можно сделать протокол, чтобы оставшаяся участница могла переизбрать директора на новый срок и поменять устав? Как связаны между собой такие события как получение наследства и недостоверный адрес в выписке из ЕГРЮЛ?

Мы с супругом заключили договор дарения купленной в период брака квартиры. В предмете договора указано, что супруг передает в дар супруге жилое помещение. Не долю в общем имуществе супругов, а все жилое помещение. Регистрацию договора в Росреестре приостанавливают. Причина: супруги изменили закрепленный законом порядок общей совместной собственности, таким образом, договор содержит элементы брачного договора, который подлежит нотариальному удостоверению. В скором времени супруг умирает. Наследников двое: я (супруга) и сын мужа от первого брака, наследовать будем по закону, так как завещания нет. Вопросы следующие: 1. Можно ли признать этот договор дарения заключенным, исключив его тем самым из наследственной массы? 2. Когда лучше подать иск в суд о признании договора заключенным: до истечения 6 месяцев на принятие наследства или после того, как будет выдано свидетельство о праве на наследство?

Если я с гражданским мужем не расписана, нужен ли от него письменный отказ, если я хочу продать квартиру купленную за материнский капитал, но он оформил установление отцовства на детей и фамилия у детей его?

Наследство было разделено по суду. Моей маме пенсионерке принадлежит 7/8 дома и 8 соток земли из 9. Другой наследнице принадлежит 1/8 дома (13% от общей площади) и 1 сотка земли из 9. Наследница продает свою долю, но за сумму, вдвое превышающую кадастровую стоимость доли. Можно ли по суду заставить её продать долю моей маме за кадастровую стоимость?

После смерти бабушки мама должна была вступить в наследство, но объявилась никому не известная до того дня, бабушкина внучка, от давно умершего брата мамы, т.е. как бы она законная наследница и так же претендует на оставшийся после бабушки дом. Она вовремя не подала нужные документы и мама вступила в наследство одна и продала дом. Сейчас эта «внучка» подает иск к маме о том, что дом продан слишком дешево. Вопрос, может ли суд признать сделку продажи незаконной и что вообще делать, чтобы этой «внучке» досталось по минимуму? источник: Нотариальная палата города Севастополя

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