Президент Нотариальной палаты Севастополя Ольга Каленкович: «Поздравляем с Днём воссоединения с Россией!﻿»

Дорогие севастопольцы и крымчане!
От всей души поздравляю вас с одиннадцатилетием великого события — Дня воссоединения Крыма и города Севастополя с Российской Федерацией!
Трудно переоценить историческое значение этой даты в судьбе Крымского полуострова.
В этот праздничный для нас с вами день желаю всегда быть столь же едиными и решительными в вопросах, касающихся будущего России! Пусть над нашей страной всегда будет мирное небо, здоровья вами и вашим семьям, счастья и благополучия!
Президент Нотариальной палаты города Севастополя Ольга Каленкович
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С тегами: Нотариальная палата Севастополя