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Президент Нотариальной палаты Севастополя Ольга Каленкович: "Поздравляем с Днём воссоединения с Россией!﻿"
источник иллюстрация: Нотариальная палата города Севастополя

Президент Нотариальной палаты Севастополя Ольга Каленкович: «Поздравляем с Днём воссоединения с Россией!﻿»

Опубликовал: КрымPRESS в Нотариальная палата Севастополя 11:49 18.03.2025

Дорогие севастопольцы и крымчане!

От всей души поздравляю вас с одиннадцатилетием великого события — Дня воссоединения Крыма и города Севастополя с Российской Федерацией!

Трудно переоценить историческое значение этой даты в судьбе Крымского полуострова.

В этот праздничный для нас с вами день желаю всегда быть столь же едиными и решительными в вопросах, касающихся будущего России! Пусть над нашей страной всегда будет мирное небо, здоровья вами и вашим семьям, счастья и благополучия!

Президент Нотариальной палаты города Севастополя Ольга Каленкович

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