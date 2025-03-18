Президент Нотариальной палаты Севастополя Ольга Каленкович: «Поздравляем с Днём воссоединения с Россией!﻿»

Дорогие севастопольцы и крымчане!

От всей души поздравляю вас с одиннадцатилетием великого события — Дня воссоединения Крыма и города Севастополя с Российской Федерацией!

Трудно переоценить историческое значение этой даты в судьбе Крымского полуострова.

В этот праздничный для нас с вами день желаю всегда быть столь же едиными и решительными в вопросах, касающихся будущего России! Пусть над нашей страной всегда будет мирное небо, здоровья вами и вашим семьям, счастья и благополучия!

Президент Нотариальной палаты города Севастополя Ольга Каленкович