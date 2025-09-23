Президент Нотариальной палаты Севастополя Ольга Каленкович приняла участие в семинаре по IT -технологиям﻿

С 16 по 17 сентября на базе Нотариальной палаты Астраханской области прошел семинар для нотариусов по использованию информационных технологий в нотариальной деятельности. В его работе приняли участие представители нотариальных палат из 40 регионов России.

От Нотариальной палаты города Севастополя участие в семинаре принял президент Палаты Ольга Каленкович. Программа семинара включала рассмотрение ряда актуальных вопросов о работе с электронными документами и организации безопасного Wi-Fi для посетителей нотариальных контор, о перспективах развития Единой информационной системы нотариата, об установлении личности граждан при личном приеме и при совершении нотариальных действий удаленно, об обеспечении информационной безопасности в нотариальной деятельности и перспективы взаимодействия с единым федеральным информационным регистром населения, об учете передачи дел в Единую информационную систему нотариата. Узнайте больше: В Качинском муниципальном округе города Севастополя состоялся прием граждан нотариусом﻿ Подобные семинары являются важным шагом к дальнейшему совершенствованию нотариальной практики с точки зрения современных технологий. источник: Нотариальная палата города Севастополя

голоса Оцените материал

Просмотры: 3