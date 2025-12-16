Прямо сейчас:
Новости Республики
источник фото: Нотариальная палата Севастополя

Президент Нотариальной палаты Севастополя Ольга Каленкович приняла участие в заседании коллегии по вопросам развития системы бесплатной юрпомощи

Опубликовал: КрымPRESS в Нотариальная палата Севастополя 13:41 16.12.2025

Президент Нотариальной палаты города Севастополя Ольга Каленкович приняла участие в режиме ВКС в заседании коллегии по вопросам развития системы бесплатной юридической помощи, которая состоялась в Минюсте РФ под председательством Министра юстиции РФ Константина Чуйченко. Открывая встречу, Министр особо отметил актуальность обсуждаемой темы.

Особое значение имеет оказание правовой поддержки участникам специальной военной операции и членам их семей. Минюст России совместно с фондом «Защитники Отечества» на системной основе проводит работу по этому направлению и за прошедшее время совместными усилиями удалось добиться того, чтобы такая помощь оказывалась оперативно, качественно и адресно. По итогам прошлого года, каждый четвертый случай помощи пришелся на участников СВО и членов их семей. Предварительные данные текущего года также свидетельствуют о высокой востребованности такой поддержки, — сказал Константин Чуйченко.

Минюст РФ продолжает заниматься развитием системы БЮП и повышением её доступности для граждан.

Одно из важнейших направлений — создание государственных юридических бюро во всех субъектах РФ.

В городе Севастополе госюрбюро откроется с 01 января 2026 года на ул. Маячной.

В регионах показатели помощи, оказываемой госюрбюро, уже сейчас превышают показатели 2024 года на 15%.

Продолжается работа по совершенствованию законодательства в сфере БЮП.
Так, на сегодня в перечне услуг, которые предоставляются в системе БЮП отсутствует представление интересов в суде участников СВО, — отметил замминистра юстиции РФ Максим Бесхмельницын. На необходимость скорейшего устранения данного пробела обратили внимание парламентариев.

Одновременно с этим Минюст РФ совместно с Минцифры РФ запустили сервис «Получение бесплатной юридической помощи» на Портале Госуслуг.

С помощью сервиса пользователи могут подать заявление и записаться на приём к специалисту государственной системы БЮП в удобном для себя формате.

