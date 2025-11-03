Президент Нотариальной палаты Севастополя Ольга Каленкович приняла участие в заседании Координационно-методического совета СЗФО﻿

Заседание Координационно-методического совета нотариальных палат СФЗО состоялось в Мурманске. В работе КМС СЗФО приняла участие Ольга Каленкович, президент Нотариальной палаты города Севастополя.

В Мурманскую область приехали представители более 70 участников из 15 нотариальных палат страны, не только Северо-западного округа, но и из Центральной России, Южного федерального округа.

С приветственным словом в адрес участников координационно-методического Совета выступили губернатор Мурманской области Андрей Чибис, министр юстиции Мурманской области Ксения Зинатуллина, президент Федеральной нотариальной палаты Константин Корсик, президент Мурманской областной нотариальной палаты Наталия Новикова и др.



Повестка заседания включала вопросы совершенствования правоприменительной практики. Особое внимание было уделено вопросам методического сопровождения деятельности нотариусов, реализации положений законодательства в сфере наследственного права и сделок с недвижимостью, сделок с несовершеннолетними и др.

Спикерами выступили председатель Комиссии ФНП по методической работе Илья Радченко и начальник юридического отдела ФНП Сергей Егоров.

В рамках программы КМС нотариус Московской областной нотариальной палаты Наталья Ильина рассказала о реализации принципа единства судьбы земельного участка и объекта на нем, судьбы прав при приобретении объекта недвижимости. Нотариусы Калинградской области Дмитрий Ионов и Артур Ремесло выступили с докладом по теме «Отзывы о геосервисах – отвечать или молчать», заведующая кафедрой нотариата СПбГУ Наталия Рассказова рассказала о сделках с несовершеннолетними, практике применения ст.37 ГК РФ в области нотариата, о возможности удостоверения соглашений о расторжении договоров дарения.

Во второй день заседания в рамках круглого стола состоялось подведение итогов с ответами на вопросы палат и возложение цветов к вечному огню у памятника Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной Войны.

