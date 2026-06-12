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Президент Нотариальной палаты Севастополя Ольга Каленкович: "Пусть наша великая страна всегда остается символом силы, мужеств
источник иллюстрации: Нотариальная палата города Севастополя

Президент Нотариальной палаты Севастополя Ольга Каленкович: «Пусть наша великая страна всегда остается символом силы, мужества и единства!»

Опубликовал: news-parser в Нотариальная палата Севастополя 11:27 12.06.2026

Уважаемые коллеги,  дорогие друзья!

Сердечно поздравляю Вас – с  Днём России!

12 июня мы отмечаем праздник нашей великой Родины — её многовековой истории, богатой культуры.  Этот  день является важной частью нашей жизни, объединяет людей разных поколений, профессий и регионов вокруг чувства принадлежности к одной большой стране, выражая гордость за страну, подчеркивая народное единство.  Пусть наша великая страна всегда остается символом силы, мужества и единства! Желаю  мира, крепкого здоровья, благополучия,  высоких достижений  в общем деле – развитии Отечества и приумножении его славных традиций! С праздником!

Президент Нотариальной палаты города Севастополя Ольга Каленкович

 

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