Президент Нотариальной палаты Севастополя Ольга Каленкович: «Пусть наша великая страна всегда остается символом силы, мужества и единства!»

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

Сердечно поздравляю Вас – с Днём России!

12 июня мы отмечаем праздник нашей великой Родины — её многовековой истории, богатой культуры. Этот день является важной частью нашей жизни, объединяет людей разных поколений, профессий и регионов вокруг чувства принадлежности к одной большой стране, выражая гордость за страну, подчеркивая народное единство. Пусть наша великая страна всегда остается символом силы, мужества и единства! Желаю мира, крепкого здоровья, благополучия, высоких достижений в общем деле – развитии Отечества и приумножении его славных традиций! С праздником!

Президент Нотариальной палаты города Севастополя Ольга Каленкович

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