Президент Нотариальной палаты Севастополя Ольга Каленкович: раздел имущества, брачный договор, наследство

Президент Нотариальной палаты города Севастополя Ольга Каленкович ответила на вопросы читателей газеты «Комсомольская Правда. Севастополь».

Какие документы, связанные с семейными отношениями, можно оформить у нотариуса?

— Это может быть соглашение о разделе общего имущества супругов, которое, по своей сути, схоже с брачным договором, но заключается, когда брак уже расторгнут. Еще супруги могут заключить алиментное соглашение. Это документ, которым определяется размер алиментов на содержание детей или супруги в определенных ситуациях. Кроме того, это может быть соглашение об определении места жительства ребенка.

Брачный договор и соглашение о разделе общего имущества супругов обязательно требуют нотариального удостоверения, и в простой письменной форме их заключить нельзя. То же касается соглашений об алиментах и определении места жительства ребенка — в простой письменной форме их заключить тоже нельзя. Альтернативой может быть суд. В судебном порядке решается спор между сторонами. Если спора нет, супруги обо всем договорились, достаточно обратиться к нотариусу.

При этом, например, алиментное соглашение носит силу исполнительного документа, и, если плательщик алиментов не исполняет свои обязанности, вы можете обратиться к нотариусу, совершить исполнительную надпись и сразу передать документ в органы ФССП на исполнение. То есть вам не нужно обращаться в суд, все можно сделать у нотариуса.

А такое согласие можно оформить дистанционно?

— Да. Сначала согласие удостоверяет нотариус в том регионе, где находится супруга. Затем он удостоверяет равнозначность электронного документа документу на бумажном носителе, то есть переводит бумажный документ в электронный вид, подписывает своей электронной цифровой подписью и либо выдает вам на флешке, либо направляет по закрытым каналам связи нотариусу в тот город, где происходит сделка. Нотариус, который удостоверяет договор, сделает обратное действие: переведет согласие в бумажный вид и приобщит к материалам.

Мы с супругом заключили в МФЦ договор дарения купленной в период брака квартиры. В договоре указано, что супруг передает в дар супруге жилое помещение. Не долю в общем имуществе супругов, а все жилое помещение. Регистрацию договора в Росреестре приостановили, указав причину: супруги изменили закрепленный законом порядок общей совместной собственности, договор содержит элементы брачного договора, который подлежит нотариальному удостоверению.

— В соответствии с Семейным кодексом РФ все имущество, приобретенное супругами во время брака приобретается в совместную собственность супругов. При оформлении регистрации права собственности на квартиру в Севреестре, титульным владельцем, в вашем случае, был записан супруг. При этом, у супруги в этой квартире тоже есть супружеская доля.

Однако, режим имущества, предусмотренный Семейным кодексом, может быть изменен брачным договором, который подлежит обязательному нотариальному удостоверению. Поэтому в вашем случае целесообразно удостоверить брачный договор, которым и определить режим собственности на квартиру только на имя супруги. Хотя, договор дарения, с элементами брачного договора, которым определяется иной режим собственности на имущество (только одному супругу) и дарение на имя супруги заключить возможно, но такой договор тоже подлежит обязательному нотариальному удостоверению.

Далее, в скором времени супруг умирает. Наследников двое: я (супруга) и сын мужа от первого брака, наследовать будем по закону, так как завещания нет. Вопросы следующие:

Можно ли признать этот договор дарения заключенным, исключив тем самым квартиру из наследственной массы? Когда лучше подать иск в суд о признании договора заключенным: до истечения 6 месяцев на принятие наследства или после того, как будет выдано свидетельство о праве на наследство?

— Я представляю нотариальную профессию, вопрос о признании указанного договора заключенным в данной ситуации относится к компетенции суда, который и принимает соответствующее решение. Со своей стороны могу сказать, что брачный договор подлежит обязательному нотариальному удостоверению. В соответствии со статьей 163 ГК РФ если нотариальное удостоверение сделки является обязательным, несоблюдение нотариальной формы сделки влечет ее ничтожность.

О времени обращения в суд по данному вопросу вам необходимо проконсультироваться у адвоката.

Возможно ли заключение брачного договора по доверенности?

Прямого запрета на заключение брачного договора нет, однако, в доверенности необходимо указать все условия, которые необходимо включить в содержание брачного договора поверенному лицу. Так же хочу отметить, что хотя прямого законодательного запрета нет, но во избежание споров лучше избежать такого варианта подписания договора.

Я рекомендую, в тех случаях, когда супругам, в силу различных обстоятельств, не удобно явиться вместе к одному нотариусу, прибегнуть к дистанционному формату подписания договора — т. е. каждый из супругов будет находиться у нотариуса в том регионе, где ему удобно, но обязательно в одно и то же время. Сегодня эта практика становится все более популярна.

Возможно ли включить в брачный договор условие о том, что квартира, находящаяся в общей совместной собственности супругов, в случае расторжения брака перейдет в личную собственность супруга, а супруге будет выплачена денежная компенсация?

— Действующее законодательство допускает передачу брачным договором совместного имущества супругов в раздельную собственность одного из супругов при наступлении определённых условий. Таким условием может быть расторжение брака. Но для уточнения детальных условий такого договора необходимо обратиться за очной консультацией к нотариусу лично.

Я сдаю квартиру в аренду по нотариально удостоверенному договору с согласия супруга. Передает ли нотариус в налоговую информацию об удостоверенных договорах аренды?

— Нет! На сегодняшний день нет требований нотариусам передавать информацию об удостоверенных договорах аренды. Это является обязанностью налогоплательщика.

источник: газета «Комсомольская Правда. Севастополь» №24 (27574)