Президент Нотариальной палаты Севастополя Ольга Каленкович: «Регистрация договора дарения, тарифы и закрытое завещание﻿»

На вопросы слушателей программы «Юридическая среда» на радио «КП-Севастополь» ответила президент Нотариальной палаты города Севастополя Ольга Каленкович.

— Какие нововведения для граждан в этом году запланированы в нотариальной сфере?

— Одно из изменений уже вступило в силу. С 13 января все договоры дарения объектов недвижимого имущества подлежат обязательному нотариальному удостоверению. Независимо от того, кому вы дарите, — постороннему человеку или близкому родственнику. Сейчас уже нельзя подписать договор дома и отнести его в МФЦ.

В этом году также планируется принять изменения в закон, который позволит взыскивать задолженности по коммунальным услугам через исполнительную надпись нотариуса. На сегодняшний день очень популярно такое нотариальное действие, как взыскание задолженности по кредитным картам банков через исполнительную надпись нотариуса. Поэтому хочу обратить внимание слушателей. Если вы лично или кто-то от вашего имени по доверенности получал кредитную карту, и вы не гасите задолженность по ней, при наличии задолженности в течение нескольких месяцев банк вас предупреждает о ней, направляя требование о погашении. Если вы письмо от банка не получаете с таким требованием, это не значит, что можно жить спокойно. Считается, что вы уже уведомлены. Тем временем, банк направляет в электронной форме заявление нотариусу и в течение пяти рабочих дней исполнительная надпись отправляется в электронном виде в Федеральную службу судебных приставов (ФССП). Приставы дальше взыскивают начисления, и задолженность с вас взыскивают принудительно. Поэтому, вовремя гасите долги как за коммунальные услуги, так и перед банковскими учреждениями.

— Если говорить про обязательную регистрацию договоров дарения у нотариуса, почему было принято такое изменение и какой эффект ожидается?

— В последнее время увеличилось количество обращений в суд с исками о признании таких сделок недействительными. Потому что, когда вы делаете договор в простой письменной форме, кто бы вам не помогал, — риелтор, юрист, хороший знакомый, — всю ответственность вы берете на себя. И не до конца людям разъясняют последствия такого договора. В основном это касается пожилых людей. Они не понимают что будет дальше. Им кажется, что даже если они квартиру подарили, то все равно остаются хозяевами, до конца дней смогут в этой квартире доживать. Они не понимают, что теряют право собственности. И если новый собственник поблагодарит за подарок и попросит съехать, он будет прав. Моральная сторона в этой ситуации не учитывается, потому что это договор отчуждения. Поэтому законодатель решил дополнительно защитить всех людей.

Изначально инициатива была только в отношении договоров с неблизкими родственниками, потому что очень сомнительна сделка, когда человек кому-то чужому отдает свою недвижимость. Но потом решили распространить требование об обязательном удостоверении договоров дарения и на близких родственников в нотариальном порядке. Потому что только нотариус выясняет волю обратившегося, разъясняет последствия и ответственность таких сделок.

— Изменится ли нотариальный тариф?

— Вы уже видели, что тарифы изменились везде: и за услуги ЗАГСа, и за обращения в суд, и за регистрацию права собственности в Росреестре. Все выросло в два раза минимум. Что касается нотариальных тарифов. Федеральный тариф, как мы привыкли говорить, госпошлина, пока не изменился. Если говорить про региональный нотариальный тариф, то он ежегодно меняется, и в этом году тоже увеличился. Но по сделкам дарения с близкими родственниками установлен более низкий показатель в объеме 5000 руб., а стоимость оформления договоров осталась фактически прежней. Что касается таких социально значимых действий, как оформление наследства, завещания, согласия в отношении несовершеннолетних, мы не стали увеличивать их стоимость. Во всех остальных случаях тарифы выросли, но незначительно. У каждого нотариуса на информационных стендах есть эта информация. На сайте Нотариальной палаты Севастополя тоже размещены размеры регионального тарифа, и все могут с ними ознакомиться.

— По телевизору рассказывали, что где-то за границей богатый человек оставил все свое наследство коту. Можно ли сделать так в России? И кто в реальности будет распоряжаться наследством?

— Если вы придете делать обычное завещание, как мы говорим, простое, то нотариус вам разъяснит невозможность его исполнения в дальнейшем. Если вы завещаете свою квартиру коту Ваське, возникнут проблемы. Во-первых, с оформлением этого права. Наследник должен заявить о своем наследстве. А мы понимаем, что животное этого сделать не может. Во-вторых, зарегистрировать право собственности в Росреестре должен субъект, а не котик. Поэтому реализация такого завещания невозможна.

Если вы сделаете закрытое завещание, то есть нотариус заранее не видит текст, и оно хранится в конвертике, вы должны понимать возможность или невозможность его реализации в дальнейшем. Поэтому если вам так дорог котик, вы можете сделать завещание на любое другое физическое лицо и возложить на него обязанности смотреть и ухаживать за котом. В этом завещании нужно назначить исполнителя — того, кто будет следить, как за котиком ухаживают и ухаживают ли.

— А что собой представляет закрытое завещание?

— Это ситуация, когда человек приносит документ в запечатанном конверте, не показывая его содержимое. Нотариус совершает исполнительную надпись, завещание хранится до наступления определенных условий, но, естественно, после смерти наследодателя наследникам оглашается то, что написано в документе. Но давайте откровенно. С юридической грамотностью у многих сложно. И если кто-то захочет такое закрытое завещание сделать, сначала обязательно проконсультируйтесь у нотариуса. Потому что если в нем будут неисполнимые условия, наследники пойдут в суд и будут решать вопрос, каким образом реализовать то, что написано. Это дополнительные финансовые расходы и на адвоката, и на сам суд. Поэтому не стоит тратить деньги, лучше сначала проконсультируйтесь у нотариуса.

— Мы с супругой хотим оформить ипотеку в банке, который представлен только на материковой части России. Направили пакет документов, среди которых отсканированное свидетельство о браке. Но в банке нам ответили, что такая копия им не подходит, и нужно обратиться к нотариусу и получить электронный аналог нашего свидетельства. Что это за документ, как и где его оформить, сколько он стоит?

— Это нотариальное действие называется равнозначность документа на бумажном носителе электронному. Вам нужно обратиться к любому нотариусу города с паспортом и оригиналом свидетельства о браке. Нотариус переведет его в электронную форму. На адрес банка он его не направит, так как это нарушение тайны нотариального действия. Но после подписания протокола фиксирования информации этот документ направят на вашу электронную почту. Обычно там два файла. Их вам надо самостоятельно направить в банк.

По стоимости — 200 руб. страничка. Если у вас свидетельство о браке в виде одного листика, то услуга нотариуса обойдется в 200 руб. Если на оборотной стороне есть какие-то штампики, то заплатить придется 400 руб. Делается тоже очень быстро — буквально через 5 минут документ будет в вашем электронном ящике.

— Почему организации запрашивают подобные электронные документы?

— Для банка, как и других организаций, отсканированное свидетельство о браке — это не документ, это бумажка, на которой что-то отображено с помощью технических средств. А когда нотариус подтвердит, что оригинал документа соответствует изображению, это изображение становится документом. Есть, конечно, и второй вариант: переслать оригинал свидетельства о браке в тот регион, кто-то его получит и отнесет в банк. И банковский работник сам подтвердит, что перед ним оригинал. Но это точно дольше, и, возможно, будет дороже.

источник: Газета «КП-Севастополь» (Ирина ЖИБОЕДОВА, Алена МОТРОЙ)