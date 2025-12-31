Президент Нотариальной палаты Севастополя Ольга Каленкович: «С Новым годом и рождеством Христовым!»

Дорогие друзья!

Примите самые теплые поздравления

С наступающим Новым годом и Рождеством Христовым!

Новый год это особый, светлый, семейный праздник. В канун Нового года каждый верит в чудо и надеется на исполнение местных желаний. В ожидании праздника все мы вспоминаем все хорошее, что принес нам уходящий год и связываем с грядущим годом лучшие ожидания, строим планы на будущее.

В наступающем году хочется пожелать всем крепкого здоровья, счастья и благополучия, уверенности в своих силах и успехов на профессиональном поприще. Пусть все трудности останутся в уходящем году, а новый 2026 год принесет только добрые перемены и свершения!

Президент Нотариальной палаты города Севастополя О.Н. Каленкович

