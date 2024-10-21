Президент Нотариальной палаты Севастополя Ольга Каленкович удостоена Высшей юридической Премии «Фемида»﻿

17 октября 2024 года в Москве состоялась XXVIII торжественная церемония вручения одной из самых авторитетных правовых наград России — высшей юридической премии «Фемида», присуждаемая российским и зарубежным юристам, а также государственным и общественным деятелям.

Премия присуждалась по девяти номинациям – «Наследие и традиции», «Государственное управление», «Законотворчество», «Нотариат», «Адвокатура», «Право и бизнес», «Династия», «Образование и инновации», «Добровольчество».

Девизом премии выбраны слова Цицерона Salus populi suprema lex esto (Благо народа пусть будет высшим законом). Ведущими премии выступили член генсовета и руководитель экспертного центра по уголовно-правовой политике и исполнению судебных актов «Деловой России» Екатерина Авдеева, а также директор футбольного клуба ЦСКА, выпускник юридического факультета МГУ, член комитета УЕФА по лицензированию футбольных клубов Роман Бабаев.

Роман Бабаев отметил, что труд юриста в первую очередь отражается в торжестве законов и гармоничном взаимодействии всех социальных институтов. Но оценка этой работы профессиональным сообществом служит знаком признания лучших среди равных.

Почетную награду Ольге Каленкович в номинации «Нотариат» вручил президент Федеральной нотариальной палаты Константин Корсик.

Константин Корсик отметил, что данная премия в 2024 году в первую очередь посвящена памяти выдающего человека Антона Треушникова, с которым он был лично знаком, печально что его недавно не стало, но то, что он создал премию «Фемида», которая говорит об общественном признании тех людей, которые становятся ее лауретами, является важным. В номинации «Нотариат» представил Ольгу Каленкович, президента Нотариальной палаты города Севастополя. Ольга Каленкович возглавляет Нотариальную палату г. Севастополя с 2014 года. Под ее руководством нотариусы Севастополя быстро и успешно вошли в российскую правовую систему, внедрили в работу цифровые информационные технологии. Большой вклад севастопольский нотариат вносит в оказание льготной правовой, гуманитарной, социальной помощи беженцам, участникам СВО. Особое внимание Ольга Каленкович уделяет правовому просвещению граждан.

Также во время торжественной церемонии президент Фонда «Фемида», председатель Экспертного совета Высшей юридической премии «Фемида», выдающийся государственный деятель, президент Евразийского патентного ведомства Григорий Ивлиев отметил, что знаком отличия «Фемида» награждаются те, кто вносят огромный вклад в совершенствование законов нашей страны, повышение качества жизни всех граждан России. Уверен, что основатель премии Антон Треушников одобрил бы выбор, который в этом году сделали наши эксперты.

источник: Нотариальная палата города Севастополя