Президент Нотариальной палаты Севастополя Ольга Каленкович: завещание и дарение недвижимости, алименты и пенсии﻿

На вопросы слушателей программы «Юридическая среда» на радио «КП-Севастополь» ответила президент Нотариальной палаты города Севастополя Ольга Каленкович.

ВОПРОСЫ НАСЛЕДСТВА

Собираемся купить квартиру, изучаем рынок. Один из риелторов нам посоветовал получить от продавца документ, которым гарантирует, что ранее не писал завещание на эту квартиру. Такой документ есть? Его можно оформить у нотариуса?

Нет, такого документа не существует. Более того, составленное ранее завещание или несколько завещаний — не является препятствием или каким-либо пороком для заключения договора отчуждения, так как завещание просто воля, которая будет реализована на случай смерти и только если на день смерти имущество будет еще принадлежать наследодателю. Продать принадлежащее гражданину имущество — его полное право.

После смерти бабушки по ее завещанию квартира досталась моему отцу. У него есть родной брат, который раньше не оспаривал право на эту квартиру. В случае смерти отца его брат сможет стать его наследником? Или наследники – только жена (моя мама) и мы — его дети?

Наследники по закону призываются к наследованию в порядке очередности. У вашего отца наследниками 1 очереди являются, супруга, вы, и его отец (если он находится в живых на день его смерти). Ваш дядя — брат отца — является наследником 2 очереди и будет призываться к наследованию только в случае если наследников 1 очереди нет или они отказались от принятия наследства. Также, брат сможет унаследовать указанное имущество вашего отца, если он составит в его пользу завещание.

Можно ли оформить договор дарения или какой-то другой договор, чтобы новый собственник не смог выселить пожилого человека (наследодателя) из квартиры до смерти по естественным причинам?

Договор дарения является сделкой по отчуждению имущества, при этом данная сделка является безусловной, таким образом, одаряемому нельзя поставить условия, что ему дарят при условии предоставления право проживания дарителю. Право собственности к одаряемому перейдет при регистрации перехода права собственности в Севреестре и он вправе будет распоряжаться этим имуществом по своему усмотрению.

Если упомянутый вами пожилой человек хочет гарантированно проживать в своей квартире до последних дней, рекомендую ему ограничиться составлением завещания на имя того, кому он планирует передать квартиру после своей смерти.

ФИНАНСЫ

С мужем живем раздельно, но официально брак не расторгли. Могу ли я подать на алименты в суд или заключить у нотариуса соглашение с мужем о добровольной выплате материальной помощи на содержание детей?

Расторжение брака и взыскание алиментов не связано друг с другом. В соответствии с нормами семейного законодательства брак расторгается между супругами. А алименты взыскиваются в случае, если родители не предоставляют содержание своим несовершеннолетним детям. Поэтому, вы в любое время, не зависимо от своего семейного статуса, можете взыскать алименты на содержание детей в судебном порядке либо подписать у нотариуса соглашение об уплате алиментов.

Скажите, пожалуйста, можно ли завещать несовершеннолетним внукам накопительную пенсию?

Пенсионные накопления не наследуются как имущество или сбережения, а выплачиваются правопреемникам умершего. Возможность получения денег зависит от того, как умерший распорядился своими накоплениями. Выплата осуществляется, если смерть наступила до назначения накопительной пенсии. При оформлении пенсионной выплаты на определённый срок недополученная сумма подлежит выплате правопреемникам.

Если пенсионные накопления умершего хранились в Социальном фонде (СФР), правопреемникам необходимо подать заявление о выплате или отказе в выплате средств пенсионных накоплений. Это можно сделать на Госуслугах или лично в Социальном Фонде России.

Подать заявление нужно в течение 6 месяцев со дня смерти родственника. Упущенный срок можно восстановить только в судебном порядке.

НОТАРИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Несколько раз слышала, что нотариуса можно пригласить на дом для получения услуги. Подскажите, как это сделать. Надо ли обеспечивать нотариуса такси или я сама на личном автомобиле могу довезти его до дома и отвезти назад в нотариальную контору?

Для вызова нотариуса на дом к лицу, которое не имеет физической возможности дойти до нотариальной конторы, вы можете обратиться к любому из 60 нотариусов города Севастополя. Желательно выбрать нотариуса, который территориально располагается ближе к адресу вашего нахождения. Транспортные расходы оплачиваются лицом, осуществляющим вызов или лицом, к которому этот вызов осуществлен. Четко обеспечение таким транспортным средством как такси — законодательством не регламентировано, доставить нотариуса по адресу с обязательным возвратом его в нотариальную контору возможно и на вашем личном транспорте. Данный вопрос необходимо четко согласовать с нотариусом во время осуществления вызова.

Мы были у нотариуса, заплатили пошлину, но нам не дали никаких документов, подтверждающих оплату услуг нотариуса. Каким документом подтвердить, что мы заплатили за услуги?

Стоимость нотариальных услуг состоит из 2 частей — федерального и нотариального тарифа. При взимании платы общая стоимость нотариального действия указывается в Реестре регистрации нотариальных действий, в котором вы ставили подпись за получение документа, она также указана на самом нотариальном документе. Обязательная выдача квитанции нормами законодательства не предусмотрена, однако, нотариальной палатой разработана форма квитанции и, в случае необходимости, вы можете обратиться к нотариусу и он вам выпишет данный документ.

По телевизору рассказывали, что нотариусы при открытии наследственного дела должны будут запрашивать сведения о родственниках умершего в ЗАГСах, поэтому поиск родственников станет проще. Я правильно понял, что теперь нотариусы обязаны разыскивать всех родственников, которым по закону положена часть наследства?

Не совсем так, с 05 февраля 2025 года вступили в силу изменения, согласно которым факт родственных/супружеских отношений наследодателя проверяется на основании представленных документов органа ЗАГС, а нотариус для проверки подлинности представленных документов органов ЗАГС запрашивает с использованием единой системы указанные сведения из Единого государственного реестра ЗАГС. При отсутствии на руках документов органов ЗАГС нотариус также может направить соответствующий запрос в указанную систему, что не является розыском наследников, так как запросы направляются в отношении конкретного лица, заявленного наследником.

ОПЕКА И ПРОПИСКА ДЕТЕЙ

Нашли подходящую по всем параметрам квартиру. Но продавец (женщина) просит, чтобы до момента покупки нового жилья в квартире были прописаны ее несовершеннолетние дети. Как вы думаете, стоит соглашаться на такую сделку? Можно ли себя как-то обезопасить?

Несовершеннолетние дети должны быть приписаны с одним из родителей, поэтому мать детей — хозяйка квартиры — не сможет выписаться одна (без детей). В данной ситуации могу посоветовать заключать договор после того, как мать определится с новым жильем и заключать непосредственно обе сделки в один день у одного нотариуса.

У сестры умер муж, она осталась с 2 детьми. Ей предложили работу вахтовым методом. Пока она будет работать, за племянниками я смогу приглядывать. Можно ли у нотариуса оформить документы, подтверждающие, что я их представитель и в школе, и в поликлинике, и в других госучреждениях?

Такого документа составить нельзя, так как передача родительских полномочий запрещена. Самый простой способ, заранее (до отбытия сестры) вам с сестрой необходимо обратиться в органы опеки и попечительства и оформить вам на детей дополнительную опеку.

источник: газета «Комсомольская Правда-Севастополь»