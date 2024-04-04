Президент нотариальной палаты Севастополя приняла участие в координационно-методическом совете нотариальных палат Северо-Западного федерального округа﻿

С 28 по 31 марта в Вологде состоялось заседание координационно-методического совета (КМС) нотариальных палат Северо-Западного федерального округа Российской Федерации. Советы нотариусов регулярно собираются, чтобы обсудить актуальные вопросы нотариальной деятельности и изменения в сфере законодательства.

На открытии координационного совета присутствовали президент Федеральной нотариальной палаты Константин Корсик, президент Нотариальной палаты Вологодской области Эльвира Сергеева, президент Нотариальной палаты Калининградской области, председатель КМС нотариальных палат СЗФО Жанна Ремесло, заместитель губернатора Вологодской области Сергей Сорокин, начальник Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Вологодской области Дмитрий Лазарев.

Для обсуждения важных профессиональных вопросов собрались представители нотариальных палат Северо-Западного федерального округа. В числе приглашенных лиц была президент Нотариальной палаты города Севастополя Ольга Каленкович.

В течение двух рабочих дней коллеги обсудили следующие темы: особенности удостоверения брачного договора при наличии кредитных обязательств супругов; пределы полномочий исполнителя завещания; удостоверение брачных договоров, соглашений о разделе имущества супругов, нажитого в период брака, с иностранным элементом; подготовка нотариусом номенклатурных дел, подлежащих передаче в нотариальный архив; порядок действий нотариуса при оформлении наследственных прав при наличии наследственных дел, заведенных на территориях РФ и новых субъектов РФ до принятия их в состав России; практике возбуждения дисциплинарных производств и их рассмотрения, в том числе по обращениям территориального органа Министерства юстиции;

удостоверению соглашения о предоставлении опциона на заключение договора;

порядок и проблемам удостоверения сделок с участием юридических лиц, находящихся на новых территориях России;

вопрос, возникающие в связи с взиманием нотариального тарифа за совершение нотариальных действий. источник: Нотариальная палата Севастополя