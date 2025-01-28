Президент нотариальной палаты Севастополя приняла участие в круглом столе на тему: «Использование средств маткапитала для приобретения жилья»﻿

В Севастополе состоялся круглый стол по теме: «О внесении изменений в статью 8 ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» — обеспечение исполнения».

Мероприятие прошло в помещении Севастопольского регионального отделения Партии «Единая Россия» под председательством депутата Законодательного Собрания города Севастополя Натальи Кирюхиной.

В деловой встрече приняла участие президент Нотариальной палаты города Севастополя Ольга Каленкович. Также в состав рабочей группы вошли представители организаций и ведомств города Севастополя, напрямую или косвенно связанных с реализацией Федерального закона от 26.12.2024 495-ФЗ по использованию средств материнского (семейного) капитала для приобретения жилья при наличии заключения о пригодности для проживания.

На мероприятии обсуждались вопросы, связанные с применением законодательства, устанавливающего дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, при удостоверении сделок с использованием средств материнского (семейного) капитала. В частности, рассматривалась возможность использования средств материнского (семейного) капитала для приобретения жилого помещения, являющегося жилым домом, частью жилого дома или домом блокированной застройки, но при условии отсутствии заключения о соответствии жилого помещения, являющегося жилым домом (частью жилого дома), в том числе домом блокированной застройки, требованиям, предъявляемым к жилому помещению, и его пригодности для проживания.

Собравшиеся в формате дискуссии выработали концептуальную схему решения этого вопроса, однако работа над её утверждением еще продолжается.

источник: Нотариальная палата города Севастополя

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