Президент Нотариальной палаты Севастополя приняла участие в круглом столе «Право на службе Защитников Отечества и членов их семей» на площадке Общественной палаты РФ﻿

11 февраля в Общественной палате РФ прошел круглый стол «Право на службе Защитников Отечества и членов их семей». Эксперты обсудили эффективные механизмы поддержки и предложения по совершенствованию оказания юридической и иной помощи участникам СВО и их близким.

Модератором заседания выступил заместитель председателя Комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Александр Терновцов. Он подчеркнул, что в условиях специальной военной операции существует высочайший запрос на индивидуальную справедливость — и право должно ее обеспечивать.

Мы должны всегда находиться в поиске решений сложных вопросов, которые возникают у защитников Отечества в повседневной жизни, — сказал спикер.

В работу по защите прав и законных интересов участников СВО и членов их семей активно вовлечены адвокаты, нотариусы, частнопрактикующие юристы, общественные организации.

Сегодня это наш общий приоритет, — отметил председатель Комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов, президент Федеральной нотариальной палаты Константин Корсик.

Он подчеркнул, что вопросы, с которыми обращаются участники СВО, требуют регулярного мониторинга, а их решение — консолидированной работы различных ведомств. И в ряде случаев принятия дополнительных законодательных мер.

Российский нотариат выступает с активной поддержкой законотворческих инициатив, направленных на усиление защиты прав участников СВО и их близких. В частности, в прошлом году заработали нормы о внесудебном порядке принятия наследства для наследников военнослужащих, которые пропустили 6-месячный срок.

Также в силу вступил закон, который позволяет супругам погибших бойцов пользоваться их автомобилями до вступления в права наследования. Благодаря экспертной работе представителей нотариата с Минобороны был создан правовой механизм, помогающий сотрудникам содействующих организаций получить статус участника боевых действий.

Это уже больше, чем нотариат. Объем помощи, которую нотариусы оказывают, не только юридической, но и человеческой, гуманитарной, психологической, — очень велик, — сказала руководитель Комитета семей воинов Отечества, член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Юлия Белехова.

Один из ключевых аспектов поддержки участников СВО и их близких — льготные тарифы на совершение социально значимых нотариальных действий, которые нотариат ввел по собственной инициативе. На сегодняшний день такие льготы распространяются на всех участников СВО, членов их семей, наследников военнослужащих. Только за 2025 год общая сумма предоставленных нотариатом льгот для участников СВО и членов их семей превысила отметку в 874 млн рублей.

Как и все остальные социально значимые проекты нотариата, инициатива с предоставлением льгот реализуется исключительно за счет средств нотариусов, без привлечения бюджетных денег. Кроме того, как отметила президент Нотариальной палаты города Севастополя Ольга Каленкович, официально зафиксированные цифры не отражают весь объем предоставленных льгот. Так, на практике нередки ситуации, когда к нотариусам обращаются участники СВО, у которых нет справок с Госуслуг, необходимых как основание для освобождения от взимания региональной части нотариального тарифа.

Например, у многих участников СВО, которые находятся в госпиталях, нет при себе телефонов, они разбиты или сгорели. Получить справку с Госуслуг бойцы не могут, так как аккаунт привязан к номеру телефона. Наши нотариусы в таких случаях все равно совершают нотариальные действия без взимания оплаты. При этом в реестрах указывается полная стоимость, а вносят ее — сами нотариусы, — рассказала Ольга Каленкович.

Также со сложностями при получении подтверждающих статус справок сталкиваются наследники участников СВО. Константин Корсик напомнил, что в 2026 году нотариусы будут подключены к электронному сервису Министерства обороны «Витрина данных» и смогут оперативно получать информацию об участии военнослужащих в СВО. Это позволит без лишних справок и ожиданий подтверждать статус бойцов и, в частности, совершать льготные нотариальные действия для них и членов их семей.

Еще один проблемный момент, с которым сталкиваются нотариусы в настоящее время, — у многих раненых участников СВО при себе нет паспортов. Если для совершения таких нотариальных действий, как удостоверение копий документов, подтверждение личности не так важно, то для оформления доверенности или согласия — это принципиальное требование.

Представители нотариата уточняют: нотариальное действие может быть совершено по военному билету, однако ни банки, ни Росреестр не принимают доверенности без паспортных данных. Кроме того, зачастую в военном билете размещена фотография плохого качества или «устаревшая», что затрудняет идентификацию владельца документа. В связи с этим заместитель начальника отдела правового обеспечения Управления Росреестра по г. Москве Владислав Ивонин предложил ввести норму, предусматривающую замену военного билета по достижению определенного возраста.

Президент Белгородской областной нотариальной палаты Ирина Суязова также отметила, что в едином регистре населения, подключение к которому в настоящее время тестируют нотариусы, содержатся сведения о документах граждан, удостоверяющих личность. И предложила рассмотреть вопрос о включении в перечень, содержащийся в системе, в том числе и военного билета.

Вместе с тем Ирина Суязова подробно рассказала о работе нотариусов в приграничных районах:

Инфраструктура нашего региона пострадала, условия проживания изменились, люди покинули дома, которые были разрушены. Для охраны рубежей к нам приехали наши защитники. Правовая база при этом оставалась прежней, а правоприменение требовало новых, быстрых решений.

Так, например, спикер рассказала, что применив принцип аналогии права, вместе с Минюстом удавалось оперативно решать вопросы об изменении округов, в которых могут работать нотариусы. Также были приняты решения о дополнительных региональных льготах для участников СВО и местных жителей — это частая практика в различных субъектах.

Нотариусы всей страны также активно включены в деятельность по сбору средств, закупке снаряжения, гуманитарных грузов и лекарств, в волонтерскую работу, помощь в госпиталях и так далее.

Важная часть дискуссии, организованной в ОП РФ, касалась бесплатной юридической помощи. Нотариусы по всей стране бесплатно консультируют участников СВО и членов их семей по широкому спектру правовых вопросов.

Нотариат является неотъемлемым звеном системы оказания бесплатной юридической помощи. В год нотариусы предоставляют порядка 400 тысяч бесплатных консультаций для участников СВО и членов их семей, — уточнил Константин Корсик.

Выездные консультации проводятся в том числе в госпиталях и пунктах временного размещения вынужденных переселенцев. Ведется работа и в рамках проекта «Правомобиль КСВО» — правовую помощь в таком формате уже получили более 40 тысяч заявителей.

Кроме того, нотариат является участником проекта АЮР «Правовая поддержка СВО». Плодотворным оказывается и совместная работа с Госфондом «Защитники Отечества», Комитетом семей воинов Отечества, Ассоциацией ветеранов СВО. Президент Калужской областной нотариальной палаты Светлана Жанжарова отметила, что нотариусы также активно участвуют в оказании правовой помощи на площадках Союза женщин России, социально ориентированных НКО и других организаций.

Отдельно глава калужского нотариата рассказала о совместной с органами исполнительной власти и надзорными органами работе, направленной на предупреждение нарушений имущественных прав военнослужащих и их семей.

Мы осознаем всю тяжесть выполнения воинского и гражданского долга участниками СВО и членами их семей. И стараемся быть надежной опорой для защитников Отечества и их близких, сочетая профессиональную правовую помощь, профилактику нарушений и живое человеческое участие, — сказала Светлана Жанжарова.

Большой фокус нотариальное сообщество традиционно делает на правовом просвещении военнослужащих и членов их семей. На сегодняшний день подготовлены сотни информационных материалов о том, как бойцы могут защитить свои права, не стать жертвой мошенников, получить меры поддержки и так далее. Это особенно важно, учитывая существующую проблему с «черными юристами», которые пытаются наживаться на правовой неосведомленности этой категории граждан.

Речь идет о недобросовестных участниках рынка, которые навязывают участникам СВО и их родным ненужные услуги, берут за это большие деньги и при этом не несут никакой ответственности за результат своей работы. О правовых механизмах борьбы с такими «специалистами» говорил председатель исполнительного комитета Московского областного регионального отделения АЮР Михаил Михайлов.

Председатель Комиссии ОП РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Михаил Аничкин также обратил внимание на то, что участники СВО и их родные зачастую становятся объектом преступных посягательств со стороны мошенников. И призвал к максимальному ужесточению ответственности для них.

В ходе круглого стола шла речь и о такой важной теме, как трудоустройство ветеранов СВО. Руководитель Фонда «Защитники Отечества» по Московской области Ольга Ермакова отметила, что на сегодняшний день это является одним из векторов работы фонда. Такие важные навыки участников СВО, как, например, управление БПЛА, востребованы и в мирной жизни — в сельском хозяйстве, работе МЧС и по многим другим направлениям.

В мероприятии также приняли участие вице-президент Курской областной нотариальной палаты Ольга Сердюкова, нотариус г. Курска Надежда Тарасова, директор Московского бюро по правам человека, член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод, заместитель управляющего Отделением Социального Фонда России по г. Москве и Московской области Алиса Курбатова и другие.

Участники обсудили вопросы, касающиеся межведомственного взаимодействия с ЗАГС для автоматического подтверждения статуса вдовы участника СВО, блокировки банковских карт участников СВО, возможностей получения ими высшего образования, реабилитации и выплат по ранению, правового режима расходования компенсационных выплат детям погибших участников СВО.

источник: Федеральная нотариальная палата