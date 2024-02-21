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Президент Нотариальной палаты Севастополя приняла участие в первом заседании Общественного совета при Севреестре в этом году﻿
фото: Нотариальная палата города Севастополя

Президент Нотариальной палаты Севастополя приняла участие в первом заседании Общественного совета при Севреестре в этом году﻿

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 12:39 21.02.2024

15 февраля состоялось первое в этом году заседание Общественного совета при Управлении государственной регистрации, права и кадастра Севастополя (Севреестр). В данном мероприятии, на правах постоянного члена Совета, приняла участие президент Нотариальной палаты города Севастополя Ольга Каленкович.

В ходе своего доклада начальник Севреестра Артем Фадеев подвел итоги совместной работы за прошлый год и отметил, что деятельность Общественного совета и Севреестра направлена на поддержку гражданских инициатив жителей Севастополя и повышение качества услуг Севреестра. В связи с этим Артем Фадеев обратился к собравшимся с просьбой проинформировать граждан о программе догазификации жилых домов и СТ, а также принять участие в сборе проблемных вопросов, с которыми сталкиваются горожане.

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Далее члены Общественного совета обсудили программу работы на текущий год и утвердили План основных мероприятий Общественного совета на 2024 год.

источник: Нотариальная палата города Севастополя 

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