Президент Нотариальной палаты Севастополя приняла участие в совещание по реализации системы оказания бесплатной юридической помощи

В Управлении Минюста России по Севастополю состоялось совместное совещание представителей Департамента труда и социальной защиты населения города Севастополя, Адвокатской и Нотариальной палат и Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества». В мероприятии приняла участие президент Нотариальной палаты города Севастополя Ольга Каленкович.

На деловой встрече обсуждались вопросы усовершенствования правового регулирования оказания бесплатной юридической помощи в городе, в том числе в порядке взаимодействия с фондом «Защитники Отечества».

Для реализации системы оказания бесплатной юридической помощи, собравшиеся определили порядок оформления доверенностей нотариусами для определенного круга лиц без взимания регионального тарифа и возмещаться нотариату сумм, на которые предоставлялась льгота из городского бюджета.

В рамках взаимодействия с фондом «Защитники Отечества» запланировано продолжение работы по проведению совместных выездных приемов граждан в селах города Севастополя в течение 2024 года.

источник: Нотариальная палата Севастополя