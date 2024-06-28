Президент Нотариальной палаты Севастополя приняла участие в заседании Общественного совета при Севреестре﻿

Состоялось очередное заседание Общественного совета при Управлении государственной регистрации, права и кадастра Севастополя (Севреестр). В мероприятии, на правах постоянного члена Совета, приняла участие президент Нотариальной палаты города Севастополя Ольга Каленкович.

В повестке дня деловой встречи стояли следующие вопросы: приоритетные направления взаимодействия Севреестра с Общественным советом;

постановка на кадастровый учет объектов капитального строительства, в отношении которых получено уведомление Департамента архитектуры и градостроительства горда Севастополя о соответствии построенных или реконструированных объектов индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности до принятия правил землепользования и застройки;

судебная практика по обжалованию решений о приостановлении государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав либо отказа в осуществлении государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав в отношении объектов недвижимости в связи с ограничениями, установленными приказом Министерства культуры ФР от 12.08.2016 №1864 «Об утверждении требований к осуществлению деятельности и градостроительным регламентам в границах территории объекта культурного наследия федерального значения — достопримечательное место «Древний город Херсонес Таврический и крепости Чембало и Каламита», расположенного в городе Севастополе»;

особенности постановки на государственный кадастровый учет и регистрации прав объектов капитального строительства, расположенных на земельный участок с видом разрешенного использования «индивидуальное жилищное строительство (код 2.1)», находящихся в территориальной зоне, не предусматривающей данный вид разрешенного использования. Узнайте больше: Крымчане рассказали, где оставляют чаевые чаще всего Все вопросы, запланированные к рассмотрению собравшимся удалось обсудить не смотря на то, что заседание пришлось экстренно прервать. После объявления воздушной тревоги, последний вопрос повестки дня обсуждался по дороге в укрытие. источник: Нотариальная палата Севастополя

Просмотры: 6