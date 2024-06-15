Президент Нотариальной палаты Севастополя — участник совещания по проведению недели правовой помощи семьям

Состоялось совещание в режиме ВКС по проведению Всероссийской недели правовой помощи по вопросам защиты интересов семьи, которая впервые пройдет в июле 2024 года. Всероссийская неделя правовой помощи приурочена к проведению в России Года семьи и Дню семьи, любви и верности – празднику, учрежденному в память святых Петра и Февронии Муромских – традиционных покровителей брака в православии. Мероприятия в рамках недели правовой помощи будут проходить во всех регионах России с 8 по 14 июля 2024 года.

Сегодня особенно важно сохранение и продвижение традиционных семейных духовно-нравственных ценностей. У нас есть хороший опыт проведения Всероссийского дня правовой помощи детям, который, начиная с 2013 года, проходит ежегодно в ноябре. В прошлом году, например, работали более 80 тысяч консультационных пунктов, было оказано более 300 тысяч случаев помощи. Необходимо взять этот опыт за основу – неделя правовой помощи должна стать масштабной и доступной акцией, приоритетная задача которой – создание максимальной поддержки российским семьям по всем интересующим их правовым вопросам, – отмечает директор Департамента развития и регулирования юридической помощи и правовых услуг Минюста России Роман Рябый.

В рамках недели правовой помощи на всей территории России будут организованы:

пункты бесплатных юридических консультаций по вопросам защиты семейных ценностей, соблюдения прав и интересов молодой семьи, прав детей, опеки, попечительства и детско-родительских отношений;

мероприятия по правовому информированию и консультированию детей и их родителей в школах, детских домах, детских пенитенциарных учреждениях.

По всей стране будут проводиться круглые столы, семинары и он-лайн занятия, тренинги, вебинары, тематические занятия, правовые часы и «горячие линии» по правовым вопросам.

Представители органов власти, специалисты госюрбюро, адвокаты, нотариусы и сотрудники НКО будут выезжать в отдаленные районы с использованием мобильных офисов, чтобы проконсультировать всех желающих.

В совещании приняли участие представители адвокатского и нотариального сообщества, руководители органов ЗАГС, представители уполномоченного по правам человека, по правам детей, Департамента труда и социальной защиты населения, Ассоциации юристов России.

По окончанию всероссийского совещания было проведено совещание на местном уровне, в ходе которого были определены направления и мероприятия, которые будут проведены в городе Севастополе в июле 2024 года.

источник: Нотариальная палата Севастополя