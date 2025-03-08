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Президент Нотариальной палаты Севастополя: "Все, к чему прикасается женская рука, несет в себе отпечаток любви"

Президент Нотариальной палаты Севастополя: «Все, к чему прикасается женская рука, несет в себе отпечаток любви»

Опубликовал: КрымPRESS в Нотариальная палата Севастополя 11:06 08.03.2025

Милые женщины!

Сердечно поздравляю вас с праздником весны — Международным женским днём 8 марта!

Символично, что этот праздник посвящен вам — прекрасные женщины! С весенним пробуждением жизни в людях всегда просыпаются самые светлые чувства и эмоции. А женщина всегда ассоциируется с теплом семейного очага, детским смехом, добротой и милосердием. Все, к чему прикасается женская рука, несет в себе отпечаток любви.

Дорогие женщины, спасибо вам за труд, щедрость сердец, терпение, понимание, всепрощение и любовь.

Желаю вам доброго здоровья, молодости, красоты, любви и семейного счастья!

Президент Нотариальной палаты города Севастополя Ольга Каленкович

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