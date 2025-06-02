Президент Нотариальной палаты Севастополя выступила с докладом на заседании координационно-методического совета нотариальных палат ЮФО﻿

2 июня начал свою работу Координационно-методический совет нотариальных палат Южного федерального округа. Мероприятие организовано Нотариальной палатой Ростовской области, его деловая программа включает два дня плодотворной работы.

Для обмена профессиональным опытом и выработки единой практики применения законодательства собрались представители нотариата Южного федерального округа России, в их числе президент Нотариальной палаты города Севастополя. В первый рабочий день Ольга Каленкович представила вниманию коллег доклад на тему: «Доверительное управление наследственным имуществом».

В процессе своего доклада руководитель севастопольского нотариата затронула вопросы законодательного регулирования и практические вопросы учреждения доверительного управления, в частности перечень документов, необходимых для подготовки договора доверительного управления наследственным имуществом; порядок согласования кандидатуры доверительного управляющего; срок доверительного управления наследственной массой, в том числе основания и порядок прекращения договора. источник: Нотариальная палата города Севастополя

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