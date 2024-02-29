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Президент объявил о пяти новых нацпроектах. «Продолжительная и активная жизнь» — для чего и для кого
Фото: pikist.com

Президент объявил о пяти новых нацпроектах. «Продолжительная и активная жизнь» — для чего и для кого

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 21:13 29.02.2024

Пять нацпроектов будут запущены для улучшения жизни граждан России. Об этом рассказал в своем послании Федеральному собранию Президент РФ Владимир Путин. Все проекты должны быть утверждены до конца года и скоординированы между собой.

Два нацпроекта — «Кадры» и «Экономика данных» — должны улучшить рабочие условия россиян и помочь развитию народного хозяйства.

Три национальных проекта —  «Семья», «Молодежь России» и «Продолжительная и активная жизнь» — призваны улучшить качество жизни граждан. В частности инициатива «Продолжительная и активная жизнь» должна помочь росту продолжительности жизни.

Сейчас средняя продолжительность жизни в России превысила 73 года. К 2030 году ожидаемая продолжительность жизни должна составить не менее 78 лет, — отметил Президент.

В Крыму по состоянию на сегодняшний день проживает 90 долгожителей. Это люди, которым исполнилось 100 и более лет. Об этом сообщили в республиканском министерстве труда и социальной защиты.

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По достижению столетнего возраста каждому крымчанину ежегодно перечисляется республиканская мера социальной поддержки в размере 50 тысяч рублей.

Для получения единоразовой денежной помощи гражданин (или его законный представитель) обращается в орган труда и социальной защиты населения муниципального образования Республики Крым по месту жительства с письменным заявлением. К заявлению прилагается копия паспорта с предъявлением оригинала для обозрения.

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