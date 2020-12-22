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Президент подписал закон: статус ветерана войны распространяется на жителей осажденного Севастополя
Фото: kremlin.ru

Президент подписал закон: статус ветерана войны распространяется на жителей осажденного Севастополя

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 10:56 22.12.2020

Президент России Владимир Путин подписал закон о присвоении жителям осажденного Севастополя статуса ветеранов Великой Отечественной войны. Документ опубликован на официальном Интернет-портале правовой информации.

Согласно закону, горожане, имеющие статус «Житель осажденного Севастополя» (награжденные соответствующим знаком), получат федеральные меры социальной поддержки. К таким мерам относятся ежемесячная денежная выплата, обеспечение жильем, компенсация расходов на оплату ЖКХ, лекарственное обеспечение, путевки на санаторно-курортное лечение и бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте.

В пояснительной записке отмечается: статус ветеранов Великой Отечественной войны в связи с принятием документа смогут получить 1 217 человек. На реализацию новых норм потребуются дополнительные расходы федерального бюджета: в 2020 году на эти цели необходимо будет выделить порядка 84,6 млн. рублей, в 2021 году — около 216,5 млн. рублей, в 2022 году — 223,2 млн. рублей, а в 2023 году — 230,9 млн. рублей.

Как пояснила ранее сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева, еще в период нахождения города в составе Украины жителям осажденного Севастополя в соответствии с украинским законодательством был присвоен статус ветеранов Великой Отечественной войны, а также предоставлены соответствующие льготы и гарантии. По ее словам, после возвращения Севастополя в состав России принятие данного закона восстанавливает историческую справедливость, а также является признанием подвига жителей города в период героической обороны Севастополя.

Президент подписал закон: статус ветерана войны распространяется на жителей осажденного Севастополя

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