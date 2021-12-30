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Президент продлил срок отказа российских госслужащих от иностранного гражданства
Фото: kremlin.ru

Президент продлил срок отказа российских госслужащих от иностранного гражданства

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:02 30.12.2021

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, переносящий на 1 января 2023 года срок, когда госслужащие должны отказаться от иностранного гражданства или вида на жительство. Соответствующий документ 30 декабря опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Ранее вступление этой нормы в силу должно было произойти 1 января 2022 года.

Действие закона распространяется на государственных и муниципальных служащих, а также военных. Если до установленного законом срока они не откажутся от гражданства другого государства или вида на жительство в нем, то будут уволены.

Напомним, 25 августа Президент РФ подписал указ, разрешающий принимать на госслужбу граждан России, имеющих, в том числе иностранное подданство при невозможности от него отказаться.

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Речь идет о должностях, на которых не требуется оформление допуска к государственной тайне. Факт невозможности прекращения человеком иностранного гражданства будет решаться российским лидером или президентской Комиссией по вопросам гражданства.

Также россияне продолжат проходить службу на замещаемой ими должности и могут быть переведены с согласия на иную должность, но только в исключительных случаях в связи со служебной необходимостью. Это не должно противоречить интересам государственной или муниципальной службы.

Президент продлил срок отказа российских госслужащих от иностранного гражданства

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