Президент провел в Севастополе совещание по вопросам развития оборонно-промышленного комплекса

Президент России Владимир Путин провел в Севастополе совещание по вопросам развития оборонно-промышленного комплекса страны и развитию отечественного ВМФ.

В XXI веке мы должны сохранить и укрепить статус одной из ведущих морских держав. Все последние годы мы уделяли развитию ВМФ повышенное внимание, направляли на эти цели значительные ресурсы, средства. Мы и дальше будем добиваться, чтобы флот был современным, оснащенным по последнему слову техники, — заявил Путин.

По его словам, в ближайшее время доля современных вооружений и техники в ВМФ должна составить 70%.

Этого показателя нужно не только достичь, его нужно поддерживать, — резюмировал Президент.

Он напомнил, что все последние годы развитию ВМФ уделялось повышенное внимание, на эти цели были направлены значительные ресурсы и средства. Путин призвал включать в тактико-технические задания перспективных кораблей требование о том, чтобы все конструкторская документация была в электронном виде.

Нужно уже сейчас включать в тактико-технические задания на перспективные корабли и суда ВМФ требования о разработке и приемке электронной конструкторской документации на базе цифровой модели корабля, — сказал российский лидер.

Президент призвал учитывать тот факт, что последние 10 лет подходы к проектированию, строительству кораблей в мире заметно изменились.

Сегодня сокращение сроков производства и стоимости военно-морской техники возможно и при использовании передовых технологий и процессов во всем цикле ее создания, — подчеркнул Путин.

Он уточнил, что имеет в виду 3D моделирование, блочно-модульный принцип строительства, а также унификацию вооружений и основного оборудования, наличие современных судостроительных мощностей.

Хотел бы подчеркнуть, только на этой основе можно повысить серийность строящихся кораблей, сократить сроки их поступления в состав ВМФ и улучшить условия ремонта, — сказал президент.



Путин назвал принципиальным вопросом унификацию вооружений и оборудования ВМФ.

Сейчас завершается разработка комплексных целевых программ развития системы вооружений ВМФ по единому стандарту на основе межвидовой унификации с постепенным переходом на модульную архитектуру, — сообщил Президент и, обращаясь к участникам совещания, добавил, что хотел бы услышать доклад о том, как продвигается эта работа.

В свою очередь, Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия строит высокотехнологичный военный флот для ответа на любые провокации. Он заверил, что для этого имеется научный потенциал, опытные инженеры и рабочие, а также хорошо подготовленный личный состав

Сегодня растущее присутствие России в Мировом океане вызывает раздражение у отдельных ведущих держав, которые активизировали борьбу за доступ к сырьевым ресурсам. С тем, чтобы отвечать на любые провокационные действия наших оппонентов, мы строим современный высокотехнологичный Военно-морской флот. Для этого у нас есть мощный научный потенциал, опытные инженеры и рабочие, хорошо подготовленный личный состав, — сказал Шойгу.

Он подчеркнул, что «Военно-морской флот всегда был символом сильного российского государства, важнейшей составляющей обеспечения национальной безопасности«.

Отметим, что сегодня Владимир Путин наблюдал за совместными учениями Северного и Черноморского флотов, которые прошли в Черном море. В учениях были задействованы подводная лодка ЧФ, более 30 кораблей и 40 летательных аппаратов ВКС России. В частности, в ходе учений прошли ракетные стрельбы, в том числе крылатыми ракетами «Калибр» и гиперзвуковой аэробаллистической ракетой «Кинжал». На совещании в Севастополе Верховный главнокомандующий еще раз отметил хорошие результаты прошедших учений и выразил благодарность за их организацию Минобороны, Генштабу и личному составу.

Николай Анатольевич (главком ВМФ Николай Евменов — ред.), хочу поблагодарить вас, министра обороны и Генштаб, кто готовил это учение и организовывал его и проводил, весь личный состав с хорошими результатами работы сегодня в море. Передайте мои самые наилучшие пожелания и благодарности, — сказал Путин, открывая заседание в Черноморском высшем военно-морском училище им. Нахимова.