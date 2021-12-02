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Президент распорядился выделить 58 млн. рублей на единовременные выплаты участникам обороны Севастополя

Президент распорядился выделить 58 млн. рублей на единовременные выплаты участникам обороны Севастополя

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 19:59 02.12.2021

Президент России Владимир Путин распорядился направить дополнительные средства лицам, награжденным медалью «За оборону Севастополя» или знаком «Житель осажденного Севастополя».  В распоряжении Президента говорится:

Выделить в 2021 году из резервного фонда Президента Российской Федерации 58 миллионов 350 тысяч рублей Минфину России для предоставления бюджету города Севастополя в целях осуществления единовременной выплаты в размере 50 тысяч рублей.

Напомним, Владимир Путин в ходе визита в Севастополь 4 ноября 2021 года поддержал просьбу Секретаря СРО «Единой России», губернатора города Михаила Развожаева о единовременной денежной выплате жителям осажденного Севастополя и награжденным медалью «За оборону Севастополя» по случаю 80-летия начала обороны города.

В регионе проживает более тысячи человек, награжденных медалью за оборону города и знаком «Житель осажденного Севастополя». Кроме того, 50 жителей осажденного Севастополя проживают в других субъектах России — они также получат по 50 тысяч рублей.

Напомним, в марте 2020 года Секретарь Севастопольского регионального отделения партии «Единая Россия» на встрече с главой государства выступил с предложением присвоить статус жителям осажденного Севастополя ветеранов Великой Отечественной войны.

 

Президент распорядился выделить 58 млн. рублей на единовременные выплаты участникам обороны Севастополя

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