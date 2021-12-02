Президент распорядился выделить 58 млн. рублей на единовременные выплаты участникам обороны Севастополя

Президент России Владимир Путин распорядился направить дополнительные средства лицам, награжденным медалью «За оборону Севастополя» или знаком «Житель осажденного Севастополя». В распоряжении Президента говорится:

Выделить в 2021 году из резервного фонда Президента Российской Федерации 58 миллионов 350 тысяч рублей Минфину России для предоставления бюджету города Севастополя в целях осуществления единовременной выплаты в размере 50 тысяч рублей.

Напомним, Владимир Путин в ходе визита в Севастополь 4 ноября 2021 года поддержал просьбу Секретаря СРО «Единой России», губернатора города Михаила Развожаева о единовременной денежной выплате жителям осажденного Севастополя и награжденным медалью «За оборону Севастополя» по случаю 80-летия начала обороны города.

В регионе проживает более тысячи человек, награжденных медалью за оборону города и знаком «Житель осажденного Севастополя». Кроме того, 50 жителей осажденного Севастополя проживают в других субъектах России — они также получат по 50 тысяч рублей.

Напомним, в марте 2020 года Секретарь Севастопольского регионального отделения партии «Единая Россия» на встрече с главой государства выступил с предложением присвоить статус жителям осажденного Севастополя ветеранов Великой Отечественной войны.