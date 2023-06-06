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Президент РФ присвоил командующему Черноморским флотом Виктору Соколову звание адмирала
Фото: ТАСС

Президент РФ присвоил командующему Черноморским флотом Виктору Соколову звание адмирала

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 22:14 06.06.2023

Президент РФ Владимир Путин подписал Указ «О присвоении воинских званий высших офицеров, специальных званий высшего начальствующего состава, высшего специального звания и классных чинов».

Указ

Командующему Черноморским флотом Виктору Соколову присвоено звание адмирала, заместителю командующего Черноморским флотом Валерию Хоруну — звание контр-адмирала.

Также звание адмирала получил заместитель главнокомандующего Военно-морским флотом Владимир Касатонов.

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Виктор Соколов с 2020 года возглавлял Военно-морскую академию имени адмирала Кузнецова, 19 августа 2022 года был назначен временно исполняющим обязанности командующего Черноморским флотом, сменив на этом посту адмирала Игоря Осипова.

Интересно, что этим же указом прокурору города Севастополя Максиму Жуку присвоен чин государственного советника юстиции 3-го класса.

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