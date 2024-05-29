Президент России поручил до ноября утвердить федеральный проект «Пять морей и озеро Байкал»

Президент России Владимир Путин поручил правительству утвердить в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство» федеральный проект «Пять морей и озеро Байкал». Перечень поручений опубликован на сайте Кремля.

Правительству РФ: утвердить в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство» федеральный проект «Пять морей и озеро Байкал», предусматривающий создание федеральных круглогодичных курортов, — говорится в поручении.

В частности, курорты будут созданы на побережьях Балтийского моря (курорты «Белая дюна» в Калининградской области и «Санкт-Петербург Марина» в Санкт-Петербурге), Азовского моря (курорт «Приморск» в Запорожской области), Каспийского моря (курорт «Каспийский прибрежный кластер» в Республике Дагестан), Японского моря (курорт «Приморье» в Приморском крае), Черного моря (курорты «Новая Анапа» в Краснодарском крае и «Золотые пески» в Республике Крым) и озера Байкал (курорт «Волшебный Байкал» в Республике Бурятия и Иркутской области).

Владимир Путин также поручил утвердить в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство» федеральный проект по производству отечественной продукции для туристской индустрии, предусмотрев его финансирование за счет средств, направляемых на реализацию соответствующих программ развития промышленности. Поручения должны выполнить до 1 ноября.

Также при формировании и корректировке планов по развитию аэропортов, автомобильных и железных дорог, энергетической и другой инфраструктуры поручено предусмотреть необходимые для реализации федерального проекта «Пять морей и озеро Байкал» мероприятия.