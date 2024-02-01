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Президент России запретил учреждать знаки отличия, внешне или названием похожие на госнаграды
Фото: polymerh.ru

Президент России запретил учреждать знаки отличия, внешне или названием похожие на госнаграды

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 17:00 01.02.2024

Ведомства, общественные и религиозные организации потеряли право учреждать знаки поощрения, которые внешне или по названию похожи на государственные награды. Указ об изменениях в Положении о государственных наградах подписал Президент России Владимир Путин.

Не допускается учреждение или изготовление федеральными органами государственной власти и иными федеральными государственными органами, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, общественными и религиозными объединениями знаков, имеющих схожее название или внешнее сходство с государственными наградами, — говорится в тексте документа.

ТАСС отмечает, что многие российские ведомства, субъекты Федерации и общественные организации до этого момента учреждали и вручали ордена и медали, напоминающие государственные. В частности, медали «За доблестный труд» и «За трудовую доблесть» (схожи по названию с учрежденным орденом) есть у ряда регионов — например, Крыма и Татарстана, — а также МВД, Минобороны, Фельдъегерской службы. Русская православная церковь вручает конфессиональные ордена Святого апостола Андрея Первозванного и Святого благоверного великого князя Александра Невского (напоминают государственные ордена Андрея Первозванного и Александра Невского).

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В качестве иллюстрации — думаете, это Георгиевский крест? Впрочем, вполне официальный «памятный знак».

Президент России запретил учреждать знаки отличия, внешне или названием похожие на госнаграды

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