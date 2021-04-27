Президент Украины побродил по окопам близ границы с Крымом и сказал, что «Россия давит»

Президент Украины Владимир Зеленский посетил «передовые позиции военнослужащих на административной границе» с Крымом. Об этом сообщает офис главы «незалежной».

На передовой позиции Владимир Зеленский осмотрел блиндаж и окопы и коротко пообщался с военными, которые несут здесь службу. Президент поинтересовался уровнем обеспечения условий пребывания бойцов на позициях. Также глава государства посетил базовый лагерь украинских военных вблизи пгт Чаплинка, где ознакомился с условиями размещения личного состава. В модульном городке Владимир Зеленский осмотрел спальный, санитарный модули и полевой спортивный зал, — говорится в сообщении.

Президент передал двум воинским подразделениям приборы ночного видения и тепловизоры.

Судя по фото «соседи» всерьез готовили линии обороны. Сам Зеленский признался:

Россия – давит. Мы постоянно должны быть готовы.

Практически, все комментарии украинского президенты были полны недомолвок и двойных смыслов. Такими словами он охарактеризовал недавние учения российских ВС:

Мы не можем гарантировать на 100%, что российские войска не вернутся. Мы все поддерживаем решение отвести войска от границ с Украиной. Это уже говорит о намерении не продолжать эскалацию.

Получасом ранее он рассуждал иначе:

То, что войска отходят, не значит, что армия не должна быть готовой к тому, что в любой момент может быть возвращение войск к границам нашей страны.

А еще через час настроение Зеленского было уже воинственно-оптимистичным:

Защитники сохраняют боевой дух. Наши семьи, дети могут быть спокойны.

Значит на границе с Крымом все спокойно? Впрочем, о самом Крыме Зеленский сегодня не вспоминал.

Фото: офис президента Украины, president.gov.ua