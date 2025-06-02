Президентский фонд культурных инициатив продолжает прием заявок. Крымчан ждут

Это первый грантовый конкурс ПФКИ для реализации проектов с 2026 года. Принять в нем участие могут коммерческие и некоммерческие организации, индивидуальные предприниматели и муниципальные учреждения в 12 тематических направлениях: «Единство с судьбой России», «Мы вместе», «Нация созидателей», «Многонациональный народ», «Нравственные ориентиры», «Крепкая семья», «Наша сила в правде», «На страже Отечества», «Молодые лидеры», «Страна возможностей», «Культурный код», «Место силы».
В форме заявки сохранится специальный блок, где участникам необходимо отметить, какой из 17 традиционных ценностей, прописанных в Указе Президента Российской Федерации №809, соответствует заявка. Авторы творческих проектов при заполнении заявки могут воспользоваться возможностью подписать ее электронной подписью.
В день старта конкурса прошел вебинар, который провел генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов. Разработаны методические рекомендации по созданию социокультурного проекта и бюджета заявки, чек-лист, записаны образовательные вебинары, выпущена серия обучающих подкастов. Фонд рекомендует ознакомиться с Положением о новом конкурсе перед началом оформления заявки.
Для помощи участникам конкурса работает чат-бот, где каждый участник может получить актуальные ответы на интересующие вопросы, в том числе по заполнению заявок. ИИ-помощник доступен в Телеграм, @PFKI_bot круглосуточно. При этом разбор сложных ситуаций или вопросов, на которые бот не смог ответить, можно адресовать специалистам контактного центра фонда по номеру телефона: +7 (495) 150-50-15.
СПРАВКА. Президентский фонд культурных инициатив создан по предложению Президента Российской Федерации Владимира Путина, озвученному 21 апреля 2021 года в ходе послания Федеральному собранию, и осуществляет свою деятельность на основании Указа Президента Российской Федерации от 17 мая 2021 года № 287 «О создании Президентского фонда культурных инициатив». Всего за время работы проведено 14 конкурсов, на которые подано 96 838 заявок, поддержку получили 10217 проектов на общую сумму свыше 40,6 млрд рублей.
источник: пресс-служба Министерства культуры Республики Крым
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