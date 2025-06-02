Президентский фонд культурных инициатив продолжает прием заявок. Крымчан ждут

Это первый грантовый конкурс ПФКИ для реализации проектов с 2026 года. Принять в нем участие могут коммерческие и некоммерческие организации, индивидуальные предприниматели и муниципальные учреждения в 12 тематических направлениях: «Единство с судьбой России», «Мы вместе», «Нация созидателей», «Многонациональный народ», «Нравственные ориентиры», «Крепкая семья», «Наша сила в правде», «На страже Отечества», «Молодые лидеры», «Страна возможностей», «Культурный код», «Место силы».

В форме заявки сохранится специальный блок, где участникам необходимо отметить, какой из 17 традиционных ценностей, прописанных в Указе Президента Российской Федерации №809, соответствует заявка. Авторы творческих проектов при заполнении заявки могут воспользоваться возможностью подписать ее электронной подписью.

В день старта конкурса прошел вебинар, который провел генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов. Разработаны методические рекомендации по созданию социокультурного проекта и бюджета заявки, чек-лист, записаны образовательные вебинары, выпущена серия обучающих подкастов. Фонд рекомендует ознакомиться с Положением о новом конкурсе перед началом оформления заявки.

Для помощи участникам конкурса работает чат-бот, где каждый участник может получить актуальные ответы на интересующие вопросы, в том числе по заполнению заявок. ИИ-помощник доступен в Телеграм, @PFKI_bot круглосуточно. При этом разбор сложных ситуаций или вопросов, на которые бот не смог ответить, можно адресовать специалистам контактного центра фонда по номеру телефона: +7 (495) 150-50-15.