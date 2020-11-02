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При оформлении ОСАГО учитывается водительский стаж севастопольцев и крымчан, подтвержденный украинскими правами
фото: freestocks-photos (pixabay.com)

При оформлении ОСАГО учитывается водительский стаж севастопольцев и крымчан, подтвержденный украинскими правами

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 20:21 02.11.2020

ОФИЦИАЛЬНОЕ РАЗЪЯСНЕНИЕ О применении отдельных норм Указания Банка России от 28.07.2020 № 5515-У «О страховых тарифах по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств»:

В соответствии с примечанием 2 к пункту 5 приложения 2 к Указанию Банка России от 28.07.2020 № 5515-У «О страховых тарифах по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств» в целях расчета страховой премии по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (далее – ОСАГО) при определении коэффициента страховых тарифов в зависимости от характеристик (навыков) водителей, допущенных к управлению транспортным средством, стаж водителей, не имеющих российского национального водительского удостоверения, принимается равным нулю. При этом, на основании статьи 12 Федерального конституционного закона от 21.03.2014 № 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов — Республики Крым и города федерального значения Севастополя» (далее – Закон № 6-ФКЗ) на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя действуют документы, выданные государственными и иными официальными органами Украины, без ограничения срока их действия и какого-либо подтверждения со стороны государственных органов Российской 2 Федерации, государственных органов Республики Крым или государственных органов города федерального значения Севастополя.

Таким образом, в случае заключения договора ОСАГО в отношении транспортного средства, территорией преимущественного использования которого является Республика Крым или город федерального значения Севастополь при определении коэффициента страховых тарифов в зависимости от характеристик (навыков) водителей, допущенных к управлению транспортным средством, стаж водителей, имеющих документы, подтверждающие право на управление транспортным средством, выданные до принятия Закона № 6-ФКЗ и действующие на дату заключения договора ОСАГО в силу статьи 12 Закона № 6-ФКЗ, определяется исходя из сведений, содержащихся в указанных документах.

Источник: Банк России

При оформлении ОСАГО учитывается водительский стаж севастопольцев и крымчан, подтвержденный украинскими правами

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