При поддержке кадрового центра Севастополя многодетная мама открыла мастерскую по свечеварению

Мама троих детей Диана Смирнова превратила увлечение в собственное дело — теперь у нее мастерская по изготовлению свечей и декоративных изделий. Начать помог кадровый центр «Работа России» Севастополя. Взвесив все за и против, девушка ушла из найма и обратилась за поддержкой в кадровый центр.

История Дианы — пример того, как поддержка и вера в себя помогают начать новую главу в жизни. В этом году 62 севастопольца открыли собственное дело при содействии службы занятости. На эту программу из городского бюджета было выделено свыше 12 млн рублей, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора кадрового центра «Работа России» Севастополя Светлану Рендак.

В кадровом центре к запросу подошли комплексно: специалисты помогли не только оценить предпринимательский потенциал, но и разработать пошаговый план запуска проекта. Диана прошла обучение по программе «Основы предпринимательской деятельности», консультировалась с экспертами по бизнес-плану и вопросам расчета рентабельности.

После декрета я работала помощником воспитателя в детском саду. Времени на семью и творчество почти не оставалось, а заказов становилось все больше. Тогда я поняла: мое увлечение может стать основным источником дохода. Я была подписана на социальные сети центра, читала истории успеха и знала, что здесь действительно помогают сделать первые шаги и получить стартовый капитал, — рассказывает Диана.

После защиты проекта перед комиссией, Диана получила единовременную финансовую помощь в размере 200 тысяч рублей. Средства она направила на обустройство мастерской и закупку материалов: воск, гипс, силиконовые формы, ароматизаторы и фитили. Сейчас в ее мастерской рождаются не только свечи, но и аромасаше, гипсовые подставки, 3D-стикеры и элементы декора.

Работы Дианы можно найти в цветочных магазинах, на маркетплейсах и сезонных ярмарках. Она также проводит мастер-классы, участвует в мероприятиях кадрового центра и готовится представить свои изделия в декабре на новогодней выставке «Елка успеха 2025». На выставке свои проекты покажут севастопольцы, открывшие бизнес при поддержке службы занятости.

Программа государственной поддержки по содействию началу предпринимательской деятельности продолжит работу и в 2026 году.

Мера государственной поддержки по содействию началу осуществления гражданами предпринимательской деятельности реализуется в рамках нацпроекта «Кадры».

источник: пресс-служба Правительства Севастополя