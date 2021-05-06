При регистрации изменения названия организации сведения о ее наименовании в ЕГРЮЛ будут обновляться автоматически

Организация может изменить свое наименование, зарегистрировав это в ЕГРЮЛ.
Ранее тем компаниям, в которых в качестве участника, управляющей организации или держателя реестра акционеров фигурировало переименованное юридическое лицо, требовалось отслеживать такие изменения и своевременно обращаться за их регистрацией в своих сведениях ЕГРЮЛ.
После вступления в силу поправок, внесенных в Федеральный закон от 08.08.2001 г. N 129-ФЗ, будет осуществляться автоматическая актуализация записи о такой организации как об учредителе или участнике другого юрлица, управляющей компании или держателе реестра акционеров.
<Информация> ФНС России от 26.04.2021 «Сведения ЕГРЮЛ о наименовании юрлица будут меняться автоматически»
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