При заключении договора займа заемщик вправе отказаться от передачи задолженности коллекторам

Согласно информационного письма Банка России от 21.08.2020 № ИН-015-59/123 «О реализации кредиторами в индивидуальных условиях договоров потребительского кредита (займа) возможности установления заемщиками запрета уступки кредиторами третьим лицам прав (требований) по договору потребительского кредита (займа)» заемщику в рамках индивидуальных условий договора потребительского кредита (займа) должно быть предоставлено право выбора между согласием на уступку прав (требований) и ее запретом. При этом выбор в пользу запрета уступки прав (требований) не должен препятствовать заключению договора потребительского кредита (займа).

Указанный выбор осуществляется заемщиком в течение пяти рабочих дней со дня предоставления индивидуальных условий договора заемщику, если больший срок не установлен кредитором. Выбор заемщика отображается в 13 строке таблицы индивидуальных условий договора потребительского кредита (займа) (форма установлена Указанием Банка России от 23.04.2014 N3240‑У), — отмечают специалисты.

Источник: КонсультантПлюс