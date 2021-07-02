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Фото: pixabay.com

При заселении в севастопольские гостиницы детям не нужно предъявлять результат ПЦР-теста

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 21:29 02.07.2021

В Севастополе детям до 18 лет не нужно делать ПЦР-тест перед заселением в гостиницу, если они находятся в сопровождении взрослых, которые предоставили необходимые документы. Соответствующие изменения были внесены в Указ губернатора №14-УГ.

Также, согласно документу, со 2 июля в Севастополе приостанавливается работа кружков и секций, а также проведение досуговых мероприятий в учреждениях социального обслуживания.

Такие ограничения связаны с ростом уровня заболеваемости коронавирусом. На последнем заседании оперативного штаба руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора отметила, что в отдельные дни показатель заболеваемости в Севастополе был выше среднего по России.

В начало летнего сезона мы входим с высокими цифрами заболеваемости и вынуждены рекомендовать ужесточение ограничительных мероприятий, иначе эпидемиологический процесс мы контролировать не сможем, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя  Наталью Пеньковскую.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев отметил, что необходимо прививать порядка 2 тысяч человек в день, чтобы к сентябрю в Севастополе сформировался коллективный иммунитет и можно было снять ограничения. Сейчас в городе ежедневно вакцинируется в среднем 1000-1200 человек.

Напомним, в Севастополе развёрнуты пункты вакцинации в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях. Работают также мобильные прививочные пункты на площади Нахимова, площади Захарова, возле торговых центров «Муссон», «Апельсин» и «SeaMall», внутри торговых центров «Муссон» и «SeaMall», в музее-заповеднике «Херсонес Таврический».

При заселении в севастопольские гостиницы детям не нужно предъявлять результат ПЦР-теста

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