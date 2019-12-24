Приближающиеся праздники так действуют? В Симферополе участились кражи из магазинов

В Симферополе оперативники задержали двое подозреваемых в кражах из магазинов. В полиции отмечают рост таких «магазинных краж».

В первом случае в полицию обратился директор крупного торгового центра о краже продуктов питания неизвестными лицами. Оперативниками в ходе розыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления задержана ранее не судимая 39-летняя местная жительница.

Во втором случае о краже перфоратора стоимостью 35 тысяч рублей, заявил продавец крупного строительного магазина. Сотрудниками полиции был установлен и задержан подозреваемый. Им оказался ранее не судимый 32-летний житель Симферополя, — отметили в МВД по РК.