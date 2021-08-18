Прибрежные холмы Крыма превратятся в гигантскую сцену мюзикла «В порту»

Единственный показ мюзикла «В порту» состоится 11 сентября на берегу Черного моря в рамках фестиваля «Таврида.АРТ». В масштабном шоу будут участвовать молодые актеры, артисты балета и цирка, вокалисты и музыканты со всей России. Зрителями мюзикла станут тысячи лидеров изменений, участников фестиваля «Таврида.АРТ». Участие в фестивале бесплатное, прием заявок завершается 18 августа. Онлайн-трансляция мюзикла будет доступна из любой точки мира. Мюзикл под открытым небом впервые войдет в программу фестиваля «Таврида.АРТ». Шоу в сопровождении симфонического оркестра будет сочетанием театрализованного представления, перформанса, иммерсивного театра и акробатических номеров.

Мы хотим погрузить зрителей в атмосферу сказки. Холмы, окружающие место действия, с помощью световых декораций и реквизита превратятся в корабли и причалы. Все пространство вокруг зрителей станет частью художественного мира мюзикла, а в финале загорится арт-объект «Маяк» – один из ключевых символов «Тавриды», – цитирует пресс-служба арт-кластера режиссера мюзикла Андрея Елсакова.

Музыкальный руководитель мюзикла – певица и актриса Лика Рулла, исполнившая десятки ролей в самых известных российских музыкальных спектаклях, в том числе CHIСAGO, «Ромео и Джульетта», «Анна Каренина», «Гордость и предубеждение».

Я уже давно дружу с «Тавридой» и не раз приезжала сюда в качестве эксперта. В этом году мне выпала честь стать музыкальным руководителем одного из самых ярких событий фестиваля «Таврида.АРТ» – мюзикла на холмах. Вместе с талантливыми вокалистами – резидентами арт-кластера – мы готовим грандиозное, уникальное шоу, – отмечает Лика Рулла.

Основой мюзикла стал советский мультфильм 1975 года «В порту», рассказывающий о жизни большого черноморского порта. В мультфильме звучат песни композитора Марка Минкова на стихи Олега Анофриева и Сергея Козлова. Герои обновленного мюзикла – брат и сестра, которые попадают в «творческий порт» фестиваля «Таврида.АРТ» и встречают представителей разных видов искусства. Новые впечатления вдохновляют героев и открывают для них мир творчества.

Один из ключевых персонажей музыкального спектакля будет перемещаться между холмами арт-кластера «Таврида» по воздуху, при помощи дрона, переключая внимание зрителей на разные локации. Кульминацией мюзикла станет морская феерия – иммерсивный театрализованный перформанс, в который будут вовлечены все зрители.

Прологом мюзикла выступит костюмированное арт-шествие нескольких тысяч участников фестиваля. Молодые люди в необычных костюмах пройдут к главной сцене фестиваля от арт-кварталов – места, где они будут жить, учиться и работать над творческими проектами. В шествии также будут представлены украшенные и стилизованные передвижные платформы.

фото: пресс-служба арт-кластера «Таврида.АРТ»