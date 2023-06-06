Приговор младшему сержанту в Севастополе: более 5 лет колонии за уклонение от военной службы в период мобилизации

Севастопольский гарнизонный военный суд вынес приговор в отношении военнослужащего Черноморского флота младшего сержанта Т., осужденного за совершение преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 337 УК РФ.

Младший сержант Т., в период мобилизации, являясь военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, с целью временно уклониться от прохождения военной службы, желая помочь своей знакомой по хозяйству и в уходе за детьми, без уважительных причин в октябре 2022 г. не явился к месту военной службы и с указанного времени проживал в г. Симферополе, где проводил время по своему усмотрению. 3 февраля 2023 г. Т., прибыл в военный следственный отдел и написал явку с повинной. Свою вину признал в полном объеме, — отмечают в пресс-службе Севастопольского гарнизонного военного суда.

За совершение изложенных действий Тряпкин признан виновным и назначено ему наказание в виде лишения свободы на срок 5 (пять) лет 4 (четыре) месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в установленный законом срок в апелляционном порядке.

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