Приговор суда: миллион рублей за гибель сына в результате ДТП выплатит крымчанину Министерство обороны

Кировский районный суд Республики Крым вынес решение о взыскании морального вреда с Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Черноморскому флоту в пользу жителя Кировского района в сумме 1 миллион рублей.

Житель с. Красное обратился в суд с иском, в котором просит взыскать c Министерства обороны Российской Федерации в лице Войсковой части в его пользу и как представителя несовершеннолетнего компенсацию морального и материального вреда, причиненного ему в результате смерти его старшего сына. Требования мотивированы тем, что вечером 28 марта 2020 года на трассе в Кировском районе военнослужащий, управляя автомобилем марки «Лада Приора» выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с двигавшемся во встречном направлении автомобилем марки «ВАЗ 210430-20» под управлением сына истца, в результате чего оба водителя вышеуказанных автомобилей скончались. В связи с произошедшим дорожно-транспортным происшествием, военным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Черноморскому флоту была проведена доследственная проверка. Виновным в ДТП признали водителя «Лада Приора», уголовное дело возбуждать не стали в связи со смертью лица, подлежащего уголовной ответственности, — озвучили детали дела в пресс-службе суда.

Истец заявил, что тяжело переживает факт утраты близкого родственника, гибель которого явилась для него шоком и моральным потрясением, подорвала здоровье и душевное состояние. В исковом заявлении отец погибшего сообщил, что старший сын был опорой семьи, будущим семьи, вел активную трудовую деятельность, не только постоянно помогал семье в быту, но также и материально поддерживал их, поскольку истец и его супруга являются пенсионерами. В результате вышеуказанных событий истцу, как отцу, был нанесен тяжелый моральный вред, выразившийся в нарушении нематериального блага — здоровья.

Также сильные душевные переживания испытывает и родной брат погибшего. Он стал меньше общаться с семьей, делиться своими переживаниями, чувствами, пережитыми и переживаемыми событиями в его личной жизни и как будто стал замыкаться в себе.

Кроме того, в результате ДТП, истцу как наследнику первой очереди по закону также причинен имущественный вред, выразившийся в утрате, т.е. полной потере потребительских свойств, а также фактическое лишение права владения, пользования и распоряжения автомобилем ВАЗ 210430.

Моральный ущерб истец оценил в 6 миллионов рублей, материальный в 40 тысяч рублей — такую сумму он и указал в исковом заявлении.

Решение не вступило в законную силу.