«Прикоснись к древности»: в Херсонесе Таврическом принимали людей с ограниченным возможностями

В музее-заповеднике «Херсонес Таврический» отмечают: состоялось значимое событие, прошла интерактивная экскурсия «Прикоснись к древности» для людей с ограниченными возможностями. Участниками программы, разработанной заведующим сектором по культурно-просветительской работе музея Ириной Анатольевной Катковой специально для слабовидящих людей с учетом особенностей восприятия этой категории посетителей, стали члены Севастопольской местной организации «Всероссийского общества слепых».

Экскурсионная часть началась у центрального входа, где Ирина Анатольевна рассказала об истории и жизни Херсонеса. Затем гости проследовали к Античному театру, Монетному двору и выставке «Херсонес сквозь века», где люди с ограниченными возможностями по зрению получили уникальную возможность прикоснуться к древним памятникам в прямом и переносном смысле. Аудиторная часть программы проходила в научной библиотеке Херсонеса. Участникам представилась возможность прочитать «Присягу граждан Херсонеса» при помощи шрифта Брайля, подержать в руках копии античных монет и керамических изделий, ощутить ароматы масел-благовоний, используемых с древних времен. Особую, неповторимую атмосферу создавали звуки флейты, сопровождавшие рассказ о древнегреческих богах и о рождении театрального искусства, — рассказали в пресс-службе музея-заповедника.