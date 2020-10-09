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"Прикоснись к древности": в Херсонесе Таврическом принимали людей с ограниченным возможностями

«Прикоснись к древности»: в Херсонесе Таврическом принимали людей с ограниченным возможностями

Опубликовал: КрымPRESS в Херсонес Таврический 10:58 09.10.2020

В музее-заповеднике «Херсонес Таврический» отмечают: состоялось значимое событие, прошла интерактивная экскурсия «Прикоснись к древности» для людей с ограниченными возможностями. Участниками программы,  разработанной заведующим сектором по культурно-просветительской работе музея Ириной Анатольевной Катковой специально для слабовидящих людей с учетом особенностей восприятия этой категории посетителей, стали члены Севастопольской местной организации «Всероссийского общества слепых».

Экскурсионная часть началась у центрального входа, где Ирина Анатольевна рассказала об истории и жизни Херсонеса. Затем гости проследовали к Античному театру, Монетному двору и выставке «Херсонес сквозь века», где люди с ограниченными возможностями по зрению получили уникальную возможность прикоснуться к древним памятникам в прямом и переносном смысле. Аудиторная часть программы проходила в научной библиотеке Херсонеса. Участникам представилась возможность прочитать «Присягу граждан Херсонеса» при помощи шрифта Брайля, подержать в руках копии античных монет и керамических изделий, ощутить ароматы масел-благовоний, используемых с древних времен. Особую, неповторимую атмосферу создавали звуки флейты, сопровождавшие рассказ о древнегреческих богах и о рождении театрального искусства, — рассказали в пресс-службе музея-заповедника.

"Прикоснись к древности": в Херсонесе Таврическом принимали людей с ограниченным возможностями "Прикоснись к древности": в Херсонесе Таврическом принимали людей с ограниченным возможностями "Прикоснись к древности": в Херсонесе Таврическом принимали людей с ограниченным возможностями "Прикоснись к древности": в Херсонесе Таврическом принимали людей с ограниченным возможностями "Прикоснись к древности": в Херсонесе Таврическом принимали людей с ограниченным возможностями

Новый формат экскурсии очень понравился нашим гостям. Мы гордимся, что посещение музея-заповедника «Херсонес Таврический» помогает культурной и социальной реабилитации людей с ограниченными возможностями, — подчёркивают сотрудники музея.

фото: пресс-служба музея-заповедника «Херсонес Таврический»

"Прикоснись к древности": в Херсонесе Таврическом принимали людей с ограниченным возможностями

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